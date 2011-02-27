Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 січ, 2023 09:03
flyman написав: alex lem написав: ustinovse написав:
Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.
Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,,
Плавали, знаєм.
на конверт-депо приймуть
19к дол?
Які треба поміняти щоб каруселі їхали?
alex lem
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Додано: Сер 11 січ, 2023 10:20
alex lem написав:
19к дол?
Які треба поміняти щоб каруселі їхали?
Я б сказав що від 19к. Щоб каруселі їхали треба 80+ А 19к - це не їзда
Шо то за їзда, коли з грошами ...да
deneg net
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Додано: Сер 11 січ, 2023 10:42
Тут ще ж у когось є дорослі члени сімї...
Сімейні каруселі
Investor_K
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Додано: Сер 11 січ, 2023 10:49
Investor_K написав:
Тут ще ж у когось є дорослі члени сімї...
Сімейні каруселі
Тепер ми з дружиною проводимо багато часу в походах по каруселям. Ми давно так багато часу не ходили разом. Дуже гарна ідея НБУ, сімейна терапія можна сказати.
https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac
deneg net
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Додано: Сер 11 січ, 2023 10:53
emeta написав:
на четвёртой занесённой котлете ни у кого вопросов с финмоном не было?
выше ж или в ветке писали про КредитВест, например
я подстраховался и выслал в декабре
сейчас пройдусь по пополняхам отправлю годовую - заеб*али когда нельзя больше 400 внести, а кое где и 150
да, в Колхознике 400 на 3 месяца внос тоже
cohan
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cohan
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:06
cohan написав:
головне потим у чергах разом не стояти
Вважаєте, що поодинці краще буде?
Investor_K
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