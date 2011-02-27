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ustinovse написав:Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.
Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,, Плавали, знаєм.
flex123 написав:В Прокредите кто-нить открывал? По телефону на горячей линии мне сказали. что комиссия 250 грн берется КАЖДЫЙ месяц
интересно где Вы 14 лет ну не 14 но последние 6-8 были
да много где был) где надо было быть?
единственный неоправданно дорогой банк, другие хотя бы всякие персмен и премиумы предлагают но есть и плюсы короче, от 165+85 не отвертеться как раз 6-8 лет ввел и списал даже с неразрывных депозитчиков
cohan написав:единственный неоправданно дорогой банк, другие хотя бы всякие персмен и премиумы предлагают но есть и плюсы короче, от 165+85 не отвертеться как раз 6-8 лет ввел и списал даже с неразрывных депозитчиков