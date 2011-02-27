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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:03

  flyman написав:
  alex lem написав:
  ustinovse написав:Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.

Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,, :mrgreen: Плавали, знаєм.

на конверт-депо приймуть

19к дол? :wink: Які треба поміняти щоб каруселі їхали?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:20

  alex lem написав:19к дол? :wink: Які треба поміняти щоб каруселі їхали?

Я б сказав що від 19к. Щоб каруселі їхали треба 80+ А 19к - це не їзда
Шо то за їзда, коли з грошами ...да :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Тут ще ж у когось є дорослі члени сімї...
Сімейні каруселі
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:49

  Investor_K написав:Тут ще ж у когось є дорослі члени сімї...
Сімейні каруселі

Тепер ми з дружиною проводимо багато часу в походах по каруселям. Ми давно так багато часу не ходили разом. Дуже гарна ідея НБУ, сімейна терапія можна сказати. :D
https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:53

  emeta написав:на четвёртой занесённой котлете ни у кого вопросов с финмоном не было?


выше ж или в ветке писали про КредитВест, например
я подстраховался и выслал в декабре
сейчас пройдусь по пополняхам отправлю годовую - заеб*али когда нельзя больше 400 внести, а кое где и 150

да, в Колхознике 400 на 3 месяца внос тоже :evil:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:54

  deneg net написав:
  Investor_K написав:Тут ще ж у когось є дорослі члени сімї...
Сімейні каруселі

Тепер ми з дружиною проводимо багато часу в походах по каруселям. Ми давно так багато часу не ходили разом. Дуже гарна ідея НБУ, сімейна терапія можна сказати. :D
https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac


головне потим у чергах разом не стояти :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:головне потим у чергах разом не стояти


Вважаєте, що поодинці краще буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:04

  flex123 написав:
  cohan написав:
  flex123 написав:В Прокредите кто-нить открывал? По телефону на горячей линии мне сказали. что комиссия 250 грн берется КАЖДЫЙ месяц


интересно где Вы 14 лет
ну не 14 но последние 6-8 были :mrgreen: :mrgreen:


да много где был) где надо было быть?


единственный неоправданно дорогой банк, другие хотя бы всякие персмен и премиумы предлагают
но есть и плюсы
короче, от 165+85 не отвертеться
как раз 6-8 лет ввел и списал даже с неразрывных депозитчиков
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:09

  cohan написав:единственный неоправданно дорогой банк, другие хотя бы всякие персмен и премиумы предлагают
но есть и плюсы
короче, от 165+85 не отвертеться
как раз 6-8 лет ввел и списал даже с неразрывных депозитчиков


прикольно) а какие есть плюсы?)
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:11

Укрбудінвест банк

Усім привіт,

Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ (Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді :D
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