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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 455456457458
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:11

  flex123 написав:
  cohan написав:единственный неоправданно дорогой банк, другие хотя бы всякие персмен и премиумы предлагают
но есть и плюсы
короче, от 165+85 не отвертеться
как раз 6-8 лет ввел и списал даже с неразрывных депозитчиков


прикольно) а какие есть плюсы?)


вносилки нала (хреново при тяжелых блекаутах работают) и декларация по мылу :mrgreen: :mrgreen:

ну и с роумингом, может, теперь другие банкомыты норм давать будут, до этого не очень их карты любили
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:20

  IvaZelenska написав:Усім привіт,

Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ (Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді :D


карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01

открывать можно до 15:00
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:27

  cohan написав:
  IvaZelenska написав:Усім привіт,

Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ (Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді :D


карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01

открывать можно до 15:00


карманний це означає що вносити треба лише готівку?
IvaZelenska
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:52

  cohan написав:
  IvaZelenska написав:Усім привіт,

Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ (Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді :D


карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01

открывать можно до 15:00


По факту, УБІБ можна вважати надійним для 100к в міс?
я зараз маю лише на приваті, думаю куди ще вкласти
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:07

  IvaZelenska написав:карманний це означає що вносити треба лише готівку?

я думаю что под этим имелось ввиду, чтоб банк был адаптирован под капитал владельца, судя в основном, под строительный бизнес, который сейчас переживает не лучшие времена. Банк не системный, в случае чего по курсу НБУ вернете 99% своих вложений в гривне :D спустя какое-то время
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:26

  IvaZelenska написав:
  cohan написав:
  IvaZelenska написав:Усім привіт,

Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ (Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді :D


карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01

открывать можно до 15:00


карманний це означає що вносити треба лише готівку?


це значить що банківська карта цього банку завжди носиться у кармані
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