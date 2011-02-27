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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:11
flex123 написав: cohan написав:
единственный неоправданно дорогой банк, другие хотя бы всякие персмен и премиумы предлагают
но есть и плюсы
короче, от 165+85 не отвертеться
как раз 6-8 лет ввел и списал даже с неразрывных депозитчиков
прикольно) а какие есть плюсы?)
вносилки нала (хреново при тяжелых блекаутах работают) и декларация по мылу
ну и с роумингом, может, теперь другие банкомыты норм давать будут, до этого не очень их карты любили
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:20
IvaZelenska написав:
Усім привіт,
Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ
(Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді
карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01
открывать можно до 15:00
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cohan
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:27
cohan написав: IvaZelenska написав:
Усім привіт,
Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ
(Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді
карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01
открывать можно до 15:00
карманний це означає що вносити треба лише готівку?
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IvaZelenska
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:52
cohan написав: IvaZelenska написав:
Усім привіт,
Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ
(Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді
карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01
открывать можно до 15:00
По факту, УБІБ можна вважати надійним для 100к в міс?
я зараз маю лише на приваті, думаю куди ще вкласти
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IvaZelenska
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:07
IvaZelenska написав:
карманний це означає що вносити треба лише готівку?
я думаю что под этим имелось ввиду, чтоб банк был адаптирован под капитал владельца, судя в основном, под строительный бизнес, который сейчас переживает не лучшие времена. Банк не системный, в случае чего по курсу НБУ вернете 99% своих вложений в гривне
спустя какое-то время
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:26
IvaZelenska написав: cohan написав: IvaZelenska написав:
Усім привіт,
Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ
(Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді
карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01
открывать можно до 15:00
карманний це означає що вносити треба лише готівку?
це значить що банківська карта цього банку завжди носиться у кармані
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J
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:38
cohan написав:
открывать можно до 15:00
И после тоже. Хотя может в каких-то отделениях и ограничивают.
IvaZelenska написав:
Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ
(Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
У меня есть в том числе. Банк, как банк. По современным меркам очень громоздкое оформление не только общего договора с банком, но и каждого депо (лет 20 назад было бы обыкновенное), в остальном нормальный. Доллары выдаёт без всяких заказов, купюры хорошие. Для конвертдепо пойдёт.
Не понял только почему "ніде про нього не згадують". Даже в этой теме обсуждался неоднократно.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:50
J написав:
карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01. открывать можно до 15:00
карманний це означає що вносити треба лише готівку?
це значить що банківська карта цього банку завжди носиться у кармані
А ви вмієте в сарказм.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:51
Який банк можете порадити від себе за зручністю і курсом на 100к ?
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IvaZelenska
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:08
cohan написав: IvaZelenska написав:
Усім привіт,
Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ
(Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді
карманный
может Юли, может около
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