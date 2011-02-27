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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 456457458459460>
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:11

  flex123 написав:
  cohan написав:единственный неоправданно дорогой банк, другие хотя бы всякие персмен и премиумы предлагают
но есть и плюсы
короче, от 165+85 не отвертеться
как раз 6-8 лет ввел и списал даже с неразрывных депозитчиков


прикольно) а какие есть плюсы?)


вносилки нала (хреново при тяжелых блекаутах работают) и декларация по мылу :mrgreen: :mrgreen:

ну и с роумингом, может, теперь другие банкомыты норм давать будут, до этого не очень их карты любили
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:20

  IvaZelenska написав:Усім привіт,

Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ (Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді :D


карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01

открывать можно до 15:00
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:27

  cohan написав:
  IvaZelenska написав:Усім привіт,

Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ (Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді :D


карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01

открывать можно до 15:00


карманний це означає що вносити треба лише готівку?
IvaZelenska
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:52

  cohan написав:
  IvaZelenska написав:Усім привіт,

Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ (Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді :D


карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01

открывать можно до 15:00


По факту, УБІБ можна вважати надійним для 100к в міс?
я зараз маю лише на приваті, думаю куди ще вкласти
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:07

  IvaZelenska написав:карманний це означає що вносити треба лише готівку?

я думаю что под этим имелось ввиду, чтоб банк был адаптирован под капитал владельца, судя в основном, под строительный бизнес, который сейчас переживает не лучшие времена. Банк не системный, в случае чего по курсу НБУ вернете 99% своих вложений в гривне :D спустя какое-то время
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:26

  IvaZelenska написав:
  cohan написав:
  IvaZelenska написав:Усім привіт,

Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ (Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді :D


карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01

открывать можно до 15:00


карманний це означає що вносити треба лише готівку?


це значить що банківська карта цього банку завжди носиться у кармані
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:38

  cohan написав:открывать можно до 15:00

И после тоже. Хотя может в каких-то отделениях и ограничивают.

  IvaZelenska написав:Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ (Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...

У меня есть в том числе. Банк, как банк. По современным меркам очень громоздкое оформление не только общего договора с банком, но и каждого депо (лет 20 назад было бы обыкновенное), в остальном нормальный. Доллары выдаёт без всяких заказов, купюры хорошие. Для конвертдепо пойдёт.
Не понял только почему "ніде про нього не згадують". Даже в этой теме обсуждался неоднократно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:50

  J написав:карманный
может Юли, может около
в начале месяца поцеловал замок на Лукьяновской - работали с 10.01. открывать можно до 15:00

карманний це означає що вносити треба лише готівку?

це значить що банківська карта цього банку завжди носиться у кармані

А ви вмієте в сарказм. :)
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:51

Який банк можете порадити від себе за зручністю і курсом на 100к ? 8)
IvaZelenska
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

cohan написав:
  IvaZelenska написав:Усім привіт,

Хтось з вас тримаєвалютний депозит в УБІБ (Укрбудінвестбанк) ?
В табличці він займає першу позицію по вигідності, але ніде про нього не згадують...
Буду вдячна за ваші відповіді :D


карманный
может Юли, может около

Шарага мхитаряна
Ромасик
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