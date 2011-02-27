После того, как Изя скурвился, все не очень. Ну и вопрос чисто для соцопроса. У меня Сенс один из любимых, а другие от него шарахаются.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:12
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:12
IvaZelenska
Если рассматривать со стороны удобства оформления+курса - СЕНС, МТБ (но тут курс не самый выгодный, но самый выгодный для онлайн-оформлений)
Зависит от вашего города, цены вашего времени и даже сотрудников отделений куда вы ходите
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:13
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Mono
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:13
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:15
Колєги. Що в МТБ треба знати крім того що зранку депо оформлюється(як в таблиці пише шановний автор) Якісь засади? Картки які просить?
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:16
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Алка вам уже дала, или у вас еще 3 месячный конфетно букетный период в одни ворота?
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:19
Ромасик
Хочу розширюватись поки не потратила лишні 500$
Алка це хто\шо?) чесно не до кінця прошарена в таких приколах))
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:19
Картки вам самi оформлять, що треба. Картки iменнi - на виготовлення та доставку пiде тиждень.
Реальний курс обмiну на депо може вiдрiзнятись вiд того, що в таблицi у шановного mustbe. Особливо по ойро. Точний курс можна взнати запитавши у банкiвського бота в телеграмi.
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:23
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