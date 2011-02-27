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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 457458459460>
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:12

  IvaZelenska написав:Який банк можете порадити від себе за зручністю і курсом на 100к ? 8)

После того, как Изя скурвился, все не очень. Ну и вопрос чисто для соцопроса. У меня Сенс один из любимых, а другие от него шарахаются.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:12

IvaZelenska
Если рассматривать со стороны удобства оформления+курса - СЕНС, МТБ (но тут курс не самый выгодный, но самый выгодный для онлайн-оформлений)

Зависит от вашего города, цены вашего времени и даже сотрудников отделений куда вы ходите
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

IvaZelenska написав:я зараз маю лише на приваті, думаю куди ще вкласти

Mono
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:13

  moveton написав:
  IvaZelenska написав:Який банк можете порадити від себе за зручністю і курсом на 100к ? 8)

После того, как Изя скурвился, все не очень. Ну и вопрос чисто для соцопроса. У меня Сенс один из любимых, а другие от него шарахаются.

Конечно альянс
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:15

Колєги. Що в МТБ треба знати крім того що зранку депо оформлюється(як в таблиці пише шановний автор) Якісь засади? Картки які просить?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:
  IvaZelenska написав:Який банк можете порадити від себе за зручністю і курсом на 100к ? 8)

После того, как Изя скурвился, все не очень. Ну и вопрос чисто для соцопроса. У меня Сенс один из любимых, а другие от него шарахаются.
Алка вам уже дала, или у вас еще 3 месячный конфетно букетный период в одни ворота?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:19

Ромасик

Хочу розширюватись поки не потратила лишні 500$ :lol:
Алка це хто\шо?) чесно не до кінця прошарена в таких приколах))
IvaZelenska
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:19

  alex lem написав:Колєги. Що в МТБ треба знати крім того що зранку депо оформлюється(як в таблиці пише шановний автор) Якісь засади? Картки які просить?

Картки вам самi оформлять, що треба. Картки iменнi - на виготовлення та доставку пiде тиждень.
Реальний курс обмiну на депо може вiдрiзнятись вiд того, що в таблицi у шановного mustbe. Особливо по ойро. Точний курс можна взнати запитавши у банкiвського бота в телеграмi.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:23

  alex lem написав:Колєги. Що в МТБ треба знати крім того що зранку депо оформлюється(як в таблиці пише шановний автор) Якісь засади? Картки які просить?


Карту валютную выдали именную
Но валюту мне выдали даже без карты
emeta
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IvaZelenska Сенс-банк (екс Альфабанк)
DmitryZP
 
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