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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 457458459460
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:25

  IvaZelenska написав:Ромасик

Хочу розширюватись поки не потратила лишні 500$ :lol:
Алка це хто\шо?) чесно не до кінця прошарена в таких приколах))

з такою сумою прошарюватися мало сенсу
алка=сенс
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:25

Alien можна посилання на бот?
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:42

  emeta написав:Украинский капитал вернули хрустящими синими без проблем,
Говорят, вынуждены были поднять курс, поскольку в ущерб себе бедолаги продавали раньше :lol:

Звонят, зовут обратно, мол мы одумались и комиссия за котлету теперь всего лишь 200 грн. 8)
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:00

  1984 написав:Alien можна посилання на бот?

https://t.me/MTBBANKBOT
але й без посилання його легко знайти в пошуку телеграм
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:02

  emeta написав:
  emeta написав:Украинский капитал вернули хрустящими синими без проблем,
Говорят, вынуждены были поднять курс, поскольку в ущерб себе бедолаги продавали раньше :lol:

Звонят, зовут обратно, мол мы одумались и комиссия за котлету теперь всего лишь 200 грн. 8)

Переехал с конца таблицы в середину.
Недоодумались, ещё думать и думать )
mustbe
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