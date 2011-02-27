Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:25
IvaZelenska написав: Ромасик
Хочу розширюватись поки не потратила лишні 500$
Алка це хто\шо?) чесно не до кінця прошарена в таких приколах))
з такою сумою прошарюватися мало сенсу
алка=сенс
J
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:25
Alien можна посилання на бот?
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:00
1984 написав: Alien
можна посилання на бот?
https://t.me/MTBBANKBOT
але й без посилання його легко знайти в пошуку телеграм
Alien
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:02
emeta написав: emeta написав: Украинский капитал
вернули хрустящими синими без проблем,
Говорят, вынуждены были поднять курс, поскольку в ущерб себе бедолаги продавали раньше
Звонят, зовут обратно, мол мы одумались и комиссия за котлету теперь всего лишь 200 грн.
Переехал с конца таблицы в середину.
Недоодумались, ещё думать и думать )
mustbe
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