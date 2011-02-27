Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:25
IvaZelenska написав: Ромасик
Хочу розширюватись поки не потратила лишні 500$
Алка це хто\шо?) чесно не до кінця прошарена в таких приколах))
з такою сумою прошарюватися мало сенсу
алка=сенс
J
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:25
Alien можна посилання на бот?
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:00
1984 написав: Alien
можна посилання на бот?
https://t.me/MTBBANKBOT
але й без посилання його легко знайти в пошуку телеграм
Alien
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:02
emeta написав: emeta написав: Украинский капитал
вернули хрустящими синими без проблем,
Говорят, вынуждены были поднять курс, поскольку в ущерб себе бедолаги продавали раньше
Звонят, зовут обратно, мол мы одумались и комиссия за котлету теперь всего лишь 200 грн.
Переехал с конца таблицы в середину.
Недоодумались, ещё думать и думать )
mustbe
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:28
Evgeny написав:
Как повлияло решение НБУ покупать безналичную валюту населением по курсу НБУ, на общий объем вкладов населения в банках в долларах США?
21 июля НБУ разрешил населению покупать валюту по курсу НБУ с условием размещения в банках минимум на 3 месяца.
В июле население купило немного, всего 22 млн.дол, вклады в валюте в банках продолжали сокращаться, в тот месяц сокращение было 156 млн.дол.
В августе произошел разворот. Население уже купило 128 млн, общая сумма вкладов в банках выросла на 20 млн.
В сентябре население купило уже 233 млн.долларов, вклады в банках выросли на 51 млн.дол.
Октябрь, население купило 324 млн, вклады в банках выросли на 212 млн.дол.
Ноябрь, население купило 362 млн, вклады выросли на 218 млн.дол.
В декабре население купило 451 млн.долларов. Данных по изменению объема вкладов еще нет.
Народ, а яка з цього банкам вигода? Чому лавку не прикриють? Могли б самі продавати кошти у обмінниках, грубо кажучи. Чи я щось не до кінця розумію?
Nick_D
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:55
Nick_D написав:
Народ, а яка з цього банкам вигода?
Банки мають свiй вiдсоток у виглядi комiсiй + отримують ресурс залучених коштiв у валютi на 3 мicяцi майже безкоштовно
Nick_D написав:
Чому лавку не прикриють?
Так треба
. Це вигiдно усiм - НБУ, банки, фiз.особи. Щоправда у кожного зиск свiй.
Nick_D написав:
Могли б самі продавати кошти у обмінниках, грубо кажучи. Чи я щось не до кінця розумію?
Схоже не розумiєте - щоб банк мiг продати як ви кажете у обмiннику, вiн має десь валюту узяти. Зараз йому цю валюту пiд депо продає НБУ. Не буде депо - не буде продажу - нiчого буде продавати у обмiннику
Alien
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