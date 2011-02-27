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Nick_D написав:Народ, а яка з цього банкам вигода?
Банки мають свiй вiдсоток у виглядi комiсiй + отримують ресурс залучених коштiв у валютi на 3 мicяцi майже безкоштовно
Nick_D написав:Чому лавку не прикриють?
Так треба . Це вигiдно усiм - НБУ, банки, фiз.особи. Щоправда у кожного зиск свiй.
Nick_D написав:Могли б самі продавати кошти у обмінниках, грубо кажучи. Чи я щось не до кінця розумію?
Схоже не розумiєте - щоб банк мiг продати як ви кажете у обмiннику, вiн має десь валюту узяти. Зараз йому цю валюту пiд депо продає НБУ. Не буде депо - не буде продажу - нiчого буде продавати у обмiннику
ustinovse написав:Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.
Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,, Плавали, знаєм.
Так можна отримати бакси обміняти і щоб гривню зразу закинули на карту))
Nick_D написав:А, банки отримують від НБУ. Тоді зрозуміло. Я думав мають власту іноземну валюту.
Печатают прямо в отделениях
Nick_D написав:Чому лавку не прикриють?
когда максимальное количество физ.лиц будет сидеть с безналичным долларом, НБУ выдаст постанову б/н доллар принимать только по курсу НБУ. А наличный по рынку. Люди не то чтобы много потеряют, получат свой смешной % за депозит и ещё заплатят комиссии за продажу б/н доллара на межбанке. И как написали выше всем будет хорошо. Черный рынок который щедро подпитывается с этого схематоза, отреагирует курсом 45-50.