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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 січ, 2023 17:57
vitaliian написав:
когда максимальное количество физ.лиц будет сидеть с безналичным долларом, НБУ выдаст постанову б/н доллар принимать только по курсу НБУ.
ИМХО тільки після припинення міжнародної допомоги, тобто не в 2023 році.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:01
Кто в Кредит-Днепре пробовал?
что открывают карту, счет?
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