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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 січ, 2023 17:57
vitaliian написав:
когда максимальное количество физ.лиц будет сидеть с безналичным долларом, НБУ выдаст постанову б/н доллар принимать только по курсу НБУ.
ИМХО тільки після припинення міжнародної допомоги, тобто не в 2023 році.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:01
Кто в Кредит-Днепре пробовал?
что открывают карту, счет?
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emeta
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:13
vitaliian написав:
когда максимальное количество физ.лиц будет сидеть с безналичным долларом, НБУ выдаст постанову б/н доллар принимать только по курсу НБУ. А наличный по рынку.
Не зовсім зрозумів. Б/г за курсом нацбанку та готівковий за ринком приймати куди
?
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:17
Ромасик написав:
Алка вам уже дала, или у вас еще 3 месячный конфетно букетный период в одни ворота?
математика в руки. иногда курс алки выгоден даже при их 10 дневном заказе.
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mephala
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:18
vitaliian написав: Nick_D написав:
А, банки отримують від НБУ. Тоді зрозуміло. Я думав мають власту іноземну валюту.
Печатают прямо в отделениях
Nick_D написав:
Чому лавку не прикриють?
когда максимальное количество физ.лиц будет сидеть с безналичным долларом, НБУ выдаст постанову б/н доллар принимать только по курсу НБУ. А наличный по рынку. Люди не то чтобы много потеряют, получат свой смешной % за депозит и ещё заплатят комиссии за продажу б/н доллара на межбанке. И как написали выше всем будет хорошо. Черный рынок который щедро подпитывается с этого схематоза, отреагирует курсом 45-50.
Поки Ви продовжуєте не вірити, люди роблять реальні гроші
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Investor_K
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:36
emeta написав:
Кто в Кредит-Днепре пробовал?
что открывают карту, счет?
А яка ціль з ним зв'язуватися на конвертаційних депо? Не досить 43-х інших банок? Нащо морозити гроші на ЧОТИРИ місяці, а не на три як в усіх інших?
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alex lem
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:40
emeta написав:
Кто в Кредит-Днепре пробовал?
что открывают карту, счет?
конверт не открывал еще у них, но в апреле доллары выдавали без проблем со счета (Киев)
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:44
Investor_K написав:
Поки Ви продовжуєте не вірити, люди роблять реальні гроші
Я сам в этом по уши. Только реально смотрю на вещи, да в ммм не верю... Для того чтобы получить добавленную стоимость нужно сделать что то полезное, а не просто купить валюту и через 3 месяца сдать в ту же кассу. Если б так просто зарабатывались деньги, украинцы были бы самой богатой нацией на планете.
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vitaliian
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:53
vitaliian написав:
Для того чтобы получить добавленную стоимость нужно сделать что то полезное, а не просто купить валюту и через 3 месяца сдать в ту же кассу.
В світі переважна більшість капіталу так і виникає з нічого (емісія), і всі найбагатші люди світу заробляють не на прибутках своїх компаній, а на фондовому ринку.
В конвертаційній каруселі ми інвестори, які ризикують своїм капіталом, тому я б нікому не рекомендував заводити в карусель весь свій капітал (для себе встановив планку в 50%).
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Додано: Сер 11 січ, 2023 19:00
підкажіть по привату.
є депо 1335 USD, яку суму замовляти на відділення 1300 чи 1400? якщо замовити 1400 то чи зможу докупити при отриманні?
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