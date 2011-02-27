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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 459460461462>
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  vitaliian написав:когда максимальное количество физ.лиц будет сидеть с безналичным долларом, НБУ выдаст постанову б/н доллар принимать только по курсу НБУ.

ИМХО тільки після припинення міжнародної допомоги, тобто не в 2023 році.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:01

Кто в Кредит-Днепре пробовал?
что открывают карту, счет?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:13

  vitaliian написав:когда максимальное количество физ.лиц будет сидеть с безналичным долларом, НБУ выдаст постанову б/н доллар принимать только по курсу НБУ. А наличный по рынку.

Не зовсім зрозумів. Б/г за курсом нацбанку та готівковий за ринком приймати куди?
Nick_D
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:17

  Ромасик написав:Алка вам уже дала, или у вас еще 3 месячный конфетно букетный период в одни ворота?


математика в руки. иногда курс алки выгоден даже при их 10 дневном заказе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:18

  vitaliian написав:
  Nick_D написав:А, банки отримують від НБУ. Тоді зрозуміло. Я думав мають власту іноземну валюту.

Печатают прямо в отделениях
  Nick_D написав:Чому лавку не прикриють?
когда максимальное количество физ.лиц будет сидеть с безналичным долларом, НБУ выдаст постанову б/н доллар принимать только по курсу НБУ. А наличный по рынку. Люди не то чтобы много потеряют, получат свой смешной % за депозит и ещё заплатят комиссии за продажу б/н доллара на межбанке. И как написали выше всем будет хорошо. Черный рынок который щедро подпитывается с этого схематоза, отреагирует курсом 45-50.

Поки Ви продовжуєте не вірити, люди роблять реальні гроші
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:36

  emeta написав:Кто в Кредит-Днепре пробовал?
что открывают карту, счет?

А яка ціль з ним зв'язуватися на конвертаційних депо? Не досить 43-х інших банок? Нащо морозити гроші на ЧОТИРИ місяці, а не на три як в усіх інших?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:40

  emeta написав:Кто в Кредит-Днепре пробовал?
что открывают карту, счет?

конверт не открывал еще у них, но в апреле доллары выдавали без проблем со счета (Киев)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:44

  Investor_K написав:Поки Ви продовжуєте не вірити, люди роблять реальні гроші
Я сам в этом по уши. Только реально смотрю на вещи, да в ммм не верю... Для того чтобы получить добавленную стоимость нужно сделать что то полезное, а не просто купить валюту и через 3 месяца сдать в ту же кассу. Если б так просто зарабатывались деньги, украинцы были бы самой богатой нацией на планете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  vitaliian написав:Для того чтобы получить добавленную стоимость нужно сделать что то полезное, а не просто купить валюту и через 3 месяца сдать в ту же кассу.

В світі переважна більшість капіталу так і виникає з нічого (емісія), і всі найбагатші люди світу заробляють не на прибутках своїх компаній, а на фондовому ринку.

В конвертаційній каруселі ми інвестори, які ризикують своїм капіталом, тому я б нікому не рекомендував заводити в карусель весь свій капітал (для себе встановив планку в 50%).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

підкажіть по привату.
є депо 1335 USD, яку суму замовляти на відділення 1300 чи 1400? якщо замовити 1400 то чи зможу докупити при отриманні?
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