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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 459460461462
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:10

  alex lem написав:
  emeta написав:Кто в Кредит-Днепре пробовал?
что открывают карту, счет?

А яка ціль з ним зв'язуватися на конвертаційних депо? Не досить 43-х інших банок? Нащо морозити гроші на ЧОТИРИ місяці, а не на три як в усіх інших?


Ну с совсем жадными я не вожусь.
Не все банки есть в провинции.
Нужно ждать февраля, опять таки финмон
А вообще, это же как и с Сенсом- иногда выгодный курс приоритетнее.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:14

  alexfromdn написав:підкажіть по привату.
є депо 1335 USD, яку суму замовляти на відділення 1300 чи 1400? якщо замовити 1400 то чи зможу докупити при отриманні?

1300, програма не дасть замовити більше чим є в наявності. 1335 теж скоріше всього не видадуть, не буде дрібних, хіба свої 65 принести на здачу з сотки. Докупити завжди можна якщо є, по роздрібному курсу.
olmyb
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:26

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Поки Ви продовжуєте не вірити, люди роблять реальні гроші
Я сам в этом по уши. Только реально смотрю на вещи, да в ммм не верю... Для того чтобы получить добавленную стоимость нужно сделать что то полезное, а не просто купить валюту и через 3 месяца сдать в ту же кассу. Если б так просто зарабатывались деньги, украинцы были бы самой богатой нацией на планете.
Как иссякнет внешний источник, так и исчезнет простой способ заработка. НБУ ведь надо же продавать полученную валюту, так они хоть с пользой делают.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:30

  khmelovski написав:
  alex lem написав:
  ustinovse написав:Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.

Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,, :mrgreen: Плавали, знаєм.


Так можна отримати бакси обміняти і щоб гривню зразу закинули на карту))

Это самый оптимальный способ. Так как участились случаи впихивания неликвида. Уважаемая обменка если втулит, с ней никто дел иметь не будет. А банк это колхоз - дело добровольное.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5528866#p5528866
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