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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 січ, 2023 19:10
alex lem написав: emeta написав:
Кто в Кредит-Днепре пробовал?
что открывают карту, счет?
А яка ціль з ним зв'язуватися на конвертаційних депо? Не досить 43-х інших банок? Нащо морозити гроші на ЧОТИРИ місяці, а не на три як в усіх інших?
Ну с совсем жадными я не вожусь.
Не все банки есть в провинции.
Нужно ждать февраля, опять таки финмон
А вообще, это же как и с Сенсом- иногда выгодный курс приоритетнее.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 19:14
alexfromdn написав:
підкажіть по привату.
є депо 1335 USD, яку суму замовляти на відділення 1300 чи 1400? якщо замовити 1400 то чи зможу докупити при отриманні?
1300, програма не дасть замовити більше чим є в наявності. 1335 теж скоріше всього не видадуть, не буде дрібних, хіба свої 65 принести на здачу з сотки. Докупити завжди можна якщо є, по роздрібному курсу.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 19:26
vitaliian написав: Investor_K написав:
Поки Ви продовжуєте не вірити, люди роблять реальні гроші
Я сам в этом по уши. Только реально смотрю на вещи, да в ммм не верю... Для того чтобы получить добавленную стоимость нужно сделать что то полезное, а не просто купить валюту и через 3 месяца сдать в ту же кассу. Если б так просто зарабатывались деньги, украинцы были бы самой богатой нацией на планете.
Как иссякнет внешний источник, так и исчезнет простой способ заработка. НБУ ведь надо же продавать полученную валюту, так они хоть с пользой делают.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 19:30
khmelovski написав: alex lem написав: ustinovse написав:
Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.
Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,,
Плавали, знаєм.
Так можна отримати бакси обміняти і щоб гривню зразу закинули на карту))
Это самый оптимальный способ. Так как участились случаи впихивания неликвида. Уважаемая обменка если втулит, с ней никто дел иметь не будет. А банк это колхоз - дело добровольное.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5528866#p5528866
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Додано: Сер 11 січ, 2023 20:10
khmelovski написав: alex lem написав: ustinovse написав:
Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.
Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,,
Плавали, знаєм.
Так можна отримати бакси обміняти і щоб гривню зразу закинули на карту))
На прошлой неделе хотел сдать вале 2,5к по такой схеме и сразу открыть депо. Взяли только 1к, мотивируя тем , что согласно программе в кассе только около 40т грн и только такую сумму касса может мне поменять и положить на карту. Пришлось идти к сене, у которого таких проблем нет, и сливать остаток.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 20:24
1984 написав:IvaZelenska
Если рассматривать со стороны удобства оформления+курса - СЕНС, МТБ (но тут курс не самый выгодный, но самый выгодный для онлайн-оформлений)
Зависит от вашего города, цены вашего времени и даже сотрудников отделений куда вы ходите
МТБ ж онлайн не умеет еще
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Додано: Сер 11 січ, 2023 20:26
А є якісь перевірені обмінники у Дніпрі, де все чітко?
Тут ще про дохідність говорили. Я так собі рахую, що профіт це 3 грн з кожного долара за 3 місяці. Тобто умновно кажучи якщо ви вклали 30к доларів у депозити, то отримаєте +90к грн на виході через 3 місяці (курс 37.5 закуп, 40.5 продаж).
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