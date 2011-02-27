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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 460461462463
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 21:40

  Игорь Алексеевич написав:Кто вложился вначале акции, уже до н.года получили и не плохо погуляли на доходе)) Уже на подходе вторая пайка))

У які банки вклалися, якщо не секрет?
Nick_D
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 21:57

  Ромасик написав:Алка вам уже дала, или у вас еще 3 месячный конфетно букетный период в одни ворота?

Да, получил уже первый депо. Купюры хорошие. Не до доллара, но по $10 в кассе было. При заказе не требовали, чтобы сумма на карте уже была (как, походу, и даже наличия депо). Более того, менеджер вчера была готова заказать следующую сумму даже на через два дня, а не две недели. Не VIP. Пусть прослыву сказочником, но у меня так :mrgreen:
moveton
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