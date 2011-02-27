RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 460461462463
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 21:40

  Игорь Алексеевич написав:Кто вложился вначале акции, уже до н.года получили и не плохо погуляли на доходе)) Уже на подходе вторая пайка))

У які банки вклалися, якщо не секрет?
Nick_D
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 04.01.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 21:57

  Ромасик написав:Алка вам уже дала, или у вас еще 3 месячный конфетно букетный период в одни ворота?

Да, получил уже первый депо. Купюры хорошие. Не до доллара, но по $10 в кассе было. При заказе не требовали, чтобы сумма на карте уже была (как, походу, и даже наличия депо). Более того, менеджер вчера была готова заказать следующую сумму даже на через два дня, а не две недели. Не VIP. Пусть прослыву сказочником, но у меня так :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2701
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 22:44

Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38580
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3717 раз.
Подякували: 11892 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 22:47

  Evgeny написав:Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.

Сказали мені, що треба двічі замовляти. А куди впаде залишок, коли знімуться 2400? Тобто ці 270.
Nick_D
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 04.01.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 22:53

  Evgeny написав:Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.

не тільки вас одного удівіл ))
lamal
 
Повідомлень: 203
З нами з: 11.03.21
Подякував: 71 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 23:10

  Nick_D написав:
  Evgeny написав:Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.

Сказали мені, що треба двічі замовляти. А куди впаде залишок, коли знімуться 2400? Тобто ці 270.

Як куди? Туди куди ви оберете щоб вони впали коли будете відміняти автопролонгацію. Зазвичай люди обирають для цього кдв у валюті відповідній валюті вкладу
Alien
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 23:34

  Nick_D написав:
  Goodman написав:зав"язуйте тут думками багатіти. Не смішіть Бога. :-)

А чому, де прорахувався? будь ласка вкажіть, дуже хотілося б розібратися. :)


заработок идет сразу, в начале, когда в обменку сдали 2500-, а с банка получили обязательства на 2620-2673

без всяких трех месяцев

но! довеском идет риск невыоплнения банком ( по своей или общегосударственной воле) обязательств
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4970
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:00

  cohan написав:
  Nick_D написав:А чому, де прорахувався? будь ласка вкажіть, дуже хотілося б розібратися. :)


заработок идет сразу, в начале, когда в обменку сдали 2500-, а с банка получили обязательства на 2620-2673

без всяких трех месяцев

Верно. Поэтому корректнее говорить, что на выходе через три месяца имеем не +90к грн, а 30к * (40.5 / 37.5 - 1) = 2.4к долларов прибыли. Ну или в не самом плохом случае те же 32.4к долларов, но уже в гривнах по курсу НБУ и побольше, чем через три месяца :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2701
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 460461462463
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53605
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25607
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6443
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron