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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 січ, 2023 21:40
Игорь Алексеевич написав:
Кто вложился вначале акции, уже до н.года получили и не плохо погуляли на доходе)) Уже на подходе вторая пайка))
У які банки вклалися, якщо не секрет?
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Nick_D
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Додано: Сер 11 січ, 2023 21:57
Ромасик написав:
Алка вам уже дала, или у вас еще 3 месячный конфетно букетный период в одни ворота?
Да, получил уже первый депо. Купюры хорошие. Не до доллара, но по $10 в кассе было. При заказе не требовали, чтобы сумма на карте уже была (как, походу, и даже наличия депо). Более того, менеджер вчера была готова заказать следующую сумму даже на через два дня, а не две недели. Не VIP. Пусть прослыву сказочником, но у меня так
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Додано: Сер 11 січ, 2023 22:44
Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.
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Evgeny
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Додано: Сер 11 січ, 2023 22:47
Evgeny написав:
Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.
Сказали мені, що треба двічі замовляти. А куди впаде залишок, коли знімуться 2400? Тобто ці 270.
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Nick_D
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Додано: Сер 11 січ, 2023 22:53
Evgeny написав:
Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.
не тільки вас одного удівіл ))
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lamal
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Додано: Сер 11 січ, 2023 23:10
Nick_D написав: Evgeny написав:
Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.
Сказали мені, що треба двічі замовляти. А куди впаде залишок, коли знімуться 2400? Тобто ці 270.
Як куди? Туди куди ви оберете щоб вони впали коли будете відміняти автопролонгацію. Зазвичай люди обирають для цього кдв у валюті відповідній валюті вкладу
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Alien
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Додано: Сер 11 січ, 2023 23:34
заработок идет сразу, в начале, когда в обменку сдали 2500-, а с банка получили обязательства на 2620-2673
без всяких трех месяцев
но! довеском идет риск невыоплнения банком ( по своей или общегосударственной воле) обязательств
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cohan
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Додано: Чет 12 січ, 2023 00:00
cohan написав: Nick_D написав:
А чому, де прорахувався? будь ласка вкажіть, дуже хотілося б розібратися.
заработок идет сразу, в начале, когда в обменку сдали 2500-, а с банка получили обязательства на 2620-2673
без всяких трех месяцев
Верно. Поэтому корректнее говорить, что на выходе через три месяца имеем не +90к грн, а 30к * (40.5 / 37.5 - 1) = 2.4к долларов прибыли. Ну или в не самом плохом случае те же 32.4к долларов, но уже в гривнах по курсу НБУ и побольше, чем через три месяца
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moveton
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