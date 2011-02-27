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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 21:40

  Игорь Алексеевич написав:Кто вложился вначале акции, уже до н.года получили и не плохо погуляли на доходе)) Уже на подходе вторая пайка))

У які банки вклалися, якщо не секрет?
Nick_D
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 21:57

  Ромасик написав:Алка вам уже дала, или у вас еще 3 месячный конфетно букетный период в одни ворота?

Да, получил уже первый депо. Купюры хорошие. Не до доллара, но по $10 в кассе было. При заказе не требовали, чтобы сумма на карте уже была (как, походу, и даже наличия депо). Более того, менеджер вчера была готова заказать следующую сумму даже на через два дня, а не две недели. Не VIP. Пусть прослыву сказочником, но у меня так :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 22:44

Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 22:47

  Evgeny написав:Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.

Сказали мені, що треба двічі замовляти. А куди впаде залишок, коли знімуться 2400? Тобто ці 270.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 22:53

  Evgeny написав:Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.

не тільки вас одного удівіл ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 23:10

  Nick_D написав:
  Evgeny написав:Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.

Сказали мені, що треба двічі замовляти. А куди впаде залишок, коли знімуться 2400? Тобто ці 270.

Як куди? Туди куди ви оберете щоб вони впали коли будете відміняти автопролонгацію. Зазвичай люди обирають для цього кдв у валюті відповідній валюті вкладу
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 23:34

  Nick_D написав:
  Goodman написав:зав"язуйте тут думками багатіти. Не смішіть Бога. :-)

А чому, де прорахувався? будь ласка вкажіть, дуже хотілося б розібратися. :)


заработок идет сразу, в начале, когда в обменку сдали 2500-, а с банка получили обязательства на 2620-2673

без всяких трех месяцев

но! довеском идет риск невыоплнения банком ( по своей или общегосударственной воле) обязательств
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:00

  cohan написав:
  Nick_D написав:А чому, де прорахувався? будь ласка вкажіть, дуже хотілося б розібратися. :)


заработок идет сразу, в начале, когда в обменку сдали 2500-, а с банка получили обязательства на 2620-2673

без всяких трех месяцев

Верно. Поэтому корректнее говорить, что на выходе через три месяца имеем не +90к грн, а 30к * (40.5 / 37.5 - 1) = 2.4к долларов прибыли. Ну или в не самом плохом случае те же 32.4к долларов, но уже в гривнах по курсу НБУ и побольше, чем через три месяца :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Думаю над способом як це все оптимізувати. Вже зрозуміло, що доведеться мотатися за вкладами фізично, так само фізично їх міняючи на гривню у банку/обміннику. А от щоб поповнити рахунки/картки для повторного відкриття депозитів хтось пробував всю гривню класти, скажімо, у Моно, а вже з нього пересилати на рахунки в інших банках і відкривати депозити онлайн? Щось мені підказує, що якщо умовні 500 тис. закинути на Моно, то прийде фінмоніторинг і заморозить це діло як кажуть до з'ясування обставин.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 01:17

  Nick_D написав:Щось мені підказує, що якщо умовні 500 тис. закинути на Моно, то прийде фінмоніторинг і заморозить це діло як кажуть до з'ясування обставин.

Если есть справка о доходах на эту сумму, то Моня разморозит довольно быстро. Но его финмон может сработать и на гораздо меньшее. Особо подозрительных морозили за поступления в пару тысяч грн.
Существуют валютчики, готовые безналом гривну переводить, но это, как я понимаю, нужно знакомства иметь.
moveton
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