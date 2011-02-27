У які банки вклалися, якщо не секрет?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 січ, 2023 21:40
Додано: Сер 11 січ, 2023 21:57
Да, получил уже первый депо. Купюры хорошие. Не до доллара, но по $10 в кассе было. При заказе не требовали, чтобы сумма на карте уже была (как, походу, и даже наличия депо). Более того, менеджер вчера была готова заказать следующую сумму даже на через два дня, а не две недели. Не VIP. Пусть прослыву сказочником, но у меня так
Додано: Сер 11 січ, 2023 22:44
Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.
Додано: Сер 11 січ, 2023 22:47
Додано: Сер 11 січ, 2023 22:53
Додано: Сер 11 січ, 2023 23:10
Як куди? Туди куди ви оберете щоб вони впали коли будете відміняти автопролонгацію. Зазвичай люди обирають для цього кдв у валюті відповідній валюті вкладу
Додано: Сер 11 січ, 2023 23:34
заработок идет сразу, в начале, когда в обменку сдали 2500-, а с банка получили обязательства на 2620-2673
без всяких трех месяцев
но! довеском идет риск невыоплнения банком ( по своей или общегосударственной воле) обязательств
Додано: Чет 12 січ, 2023 00:00
Верно. Поэтому корректнее говорить, что на выходе через три месяца имеем не +90к грн, а 30к * (40.5 / 37.5 - 1) = 2.4к долларов прибыли. Ну или в не самом плохом случае те же 32.4к долларов, но уже в гривнах по курсу НБУ и побольше, чем через три месяца
Додано: Чет 12 січ, 2023 00:53
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Думаю над способом як це все оптимізувати. Вже зрозуміло, що доведеться мотатися за вкладами фізично, так само фізично їх міняючи на гривню у банку/обміннику. А от щоб поповнити рахунки/картки для повторного відкриття депозитів хтось пробував всю гривню класти, скажімо, у Моно, а вже з нього пересилати на рахунки в інших банках і відкривати депозити онлайн? Щось мені підказує, що якщо умовні 500 тис. закинути на Моно, то прийде фінмоніторинг і заморозить це діло як кажуть до з'ясування обставин.
Додано: Чет 12 січ, 2023 01:17
Если есть справка о доходах на эту сумму, то Моня разморозит довольно быстро. Но его финмон может сработать и на гораздо меньшее. Особо подозрительных морозили за поступления в пару тысяч грн.
Существуют валютчики, готовые безналом гривну переводить, но это, как я понимаю, нужно знакомства иметь.
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