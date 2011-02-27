Додано: Чет 12 січ, 2023 01:45

moveton написав: Nick_D написав: Щось мені підказує, що якщо умовні 500 тис. закинути на Моно, то прийде фінмоніторинг і заморозить це діло як кажуть до з'ясування обставин. Щось мені підказує, що якщо умовні 500 тис. закинути на Моно, то прийде фінмоніторинг і заморозить це діло як кажуть до з'ясування обставин.

Если есть справка о доходах на эту сумму, то Моня разморозит довольно быстро. Но его финмон может сработать и на гораздо меньшее. Особо подозрительных морозили за поступления в пару тысяч грн.

Существуют валютчики, готовые безналом гривну переводить, но это, как я понимаю, нужно знакомства иметь. Если есть справка о доходах на эту сумму, то Моня разморозит довольно быстро. Но его финмон может сработать и на гораздо меньшее. Особо подозрительных морозили за поступления в пару тысяч грн.Существуют валютчики, готовые безналом гривну переводить, но это, как я понимаю, нужно знакомства иметь.

Nick_D написав: А їх влаштують чеки з банків (інших) про отримання готівкових доларів? А їх влаштують чеки з банків (інших) про отримання готівкових доларів?

P.S. Учитывая, что для получения долларов обойтись без посещения отделений тех же самых банков не удавалось даже самым "10 лет живу без нала" можно совместить путём обратного порядка операций: в начале меняем доллары, заносим наличную гривну в отделение, открываем депо и заодно получаем предыдущий депо. Сдать нал в кассу обычно не очень долго (правда, в Айбоксе за это берут небольшой комис и, заразы, даже не подсказывают, что депо можно открывать и безналом и тогда комиса не будет). Но тогда каруселить на все не получится. Если следовать совету вкладывать не больше половины, то норм."Это ... вряд ли" (C) БСПХотя бы справка о доходах из налоговой. Да и то... Это же не сам себе переводишь. Вдруг за крупную партию наркотиков заплатили.