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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 січ, 2023 01:23
Nick_D Придумайте яким способом після обмінки 500-700 к папіру закинуть на рахунки на різні банки щоб не бігать не топтати кеди. Мені б було цікаво.
Додано: Чет 12 січ, 2023 01:43
Поки що на думку спадає тільки або в один банк закинути, а з нього вже на інші переводити, або на декілька.
А їх влаштують чеки з банків (інших) про отримання готівкових доларів?
Для себе ось такий список склад банків, з якими планую мати справу. Може хтось знає щось таке, через що треба якийсь викреслити?
Додано: Чет 12 січ, 2023 01:45
P.S. Учитывая, что для получения долларов обойтись без посещения отделений тех же самых банков не удавалось даже самым "10 лет живу без нала" можно совместить путём обратного порядка операций: в начале меняем доллары, заносим наличную гривну в отделение, открываем депо и заодно получаем предыдущий депо. Сдать нал в кассу обычно не очень долго (правда, в Айбоксе за это берут небольшой комис и, заразы, даже не подсказывают, что депо можно открывать и безналом и тогда комиса не будет). Но тогда каруселить на все не получится. Если следовать совету вкладывать не больше половины, то норм.
"Это ... вряд ли" (C) БСП Хотя бы справка о доходах из налоговой. Да и то... Это же не сам себе переводишь. Вдруг за крупную партию наркотиков заплатили.
Додано: Чет 12 січ, 2023 02:17
Після того як запхав в ibox 200+к на моно постукався фінмон, після підтвердження походження кошти одразу розблокували в той же вечір, але я більше так не роблю. Тепер тіки ножками у відділення, бо так ніяких лімітів фопа не вистачить. Список активних банків задіяних в каруселі такий же як у вас.
Додано: Чет 12 січ, 2023 04:31
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Шановні, а як порівняти дохідність наприклад сенсу з +14 дн до строку депозиту, чи кредит-дніпра з +1міс до депозиту з іншими банками? Хтось вже склав формулу? Бо щось у мене поганенько виходить, дохідність по альфі сильно просаджується через ті два тижні зайві
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