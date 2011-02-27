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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 461462463464
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 01:23

Nick_D Придумайте яким способом після обмінки 500-700 к папіру закинуть на рахунки на різні банки щоб не бігать не топтати кеди. :) Мені б було цікаво.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 01:43

  alex lem написав:Nick_D Придумайте яким способом після обмінки 500-700 к папіру закинуть на рахунки на різні банки щоб не бігать не топтати кеди. :) Мені б було цікаво.

Поки що на думку спадає тільки або в один банк закинути, а з нього вже на інші переводити, або на декілька.

  moveton написав:Если есть справка о доходах на эту сумму, то Моня разморозит довольно быстро.

А їх влаштують чеки з банків (інших) про отримання готівкових доларів?

Для себе ось такий список склад банків, з якими планую мати справу. Може хтось знає щось таке, через що треба якийсь викреслити?
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Nick_D
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 01:45

  moveton написав:
  Nick_D написав:Щось мені підказує, що якщо умовні 500 тис. закинути на Моно, то прийде фінмоніторинг і заморозить це діло як кажуть до з'ясування обставин.

Если есть справка о доходах на эту сумму, то Моня разморозит довольно быстро. Но его финмон может сработать и на гораздо меньшее. Особо подозрительных морозили за поступления в пару тысяч грн.
Существуют валютчики, готовые безналом гривну переводить, но это, как я понимаю, нужно знакомства иметь.

P.S. Учитывая, что для получения долларов обойтись без посещения отделений тех же самых банков не удавалось даже самым "10 лет живу без нала" можно совместить путём обратного порядка операций: в начале меняем доллары, заносим наличную гривну в отделение, открываем депо и заодно получаем предыдущий депо. Сдать нал в кассу обычно не очень долго (правда, в Айбоксе за это берут небольшой комис и, заразы, даже не подсказывают, что депо можно открывать и безналом и тогда комиса не будет). Но тогда каруселить на все не получится. Если следовать совету вкладывать не больше половины, то норм.

  Nick_D написав:А їх влаштують чеки з банків (інших) про отримання готівкових доларів?

"Это ... вряд ли" (C) БСП :P Хотя бы справка о доходах из налоговой. Да и то... Это же не сам себе переводишь. Вдруг за крупную партию наркотиков заплатили.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 02:17

  Nick_D написав:Думаю над способом як це все оптимізувати. Вже зрозуміло, що доведеться мотатися за вкладами фізично, так само фізично їх міняючи на гривню у банку/обміннику. А от щоб поповнити рахунки/картки для повторного відкриття депозитів хтось пробував всю гривню класти, скажімо, у Моно, а вже з нього пересилати на рахунки в інших банках і відкривати депозити онлайн? Щось мені підказує, що якщо умовні 500 тис. закинути на Моно, то прийде фінмоніторинг і заморозить це діло як кажуть до з'ясування обставин.

Після того як запхав в ibox 200+к на моно постукався фінмон, після підтвердження походження кошти одразу розблокували в той же вечір, але я більше так не роблю. Тепер тіки ножками у відділення, бо так ніяких лімітів фопа не вистачить. Список активних банків задіяних в каруселі такий же як у вас.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 04:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Шановні, а як порівняти дохідність наприклад сенсу з +14 дн до строку депозиту, чи кредит-дніпра з +1міс до депозиту з іншими банками? Хтось вже склав формулу? Бо щось у мене поганенько виходить, дохідність по альфі сильно просаджується через ті два тижні зайві
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 05:42

  1finanсier написав:Шановні, а як порівняти дохідність наприклад сенсу з +14 дн до строку депозиту, чи кредит-дніпра з +1міс до депозиту з іншими банками? Хтось вже склав формулу? Бо щось у мене поганенько виходить, дохідність по альфі сильно просаджується через ті два тижні зайві

задонатьте автора таблички, він вам допоможе.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 05:51

  Nick_D написав:
  alex lem написав:Nick_D Придумайте яким способом після обмінки 500-700 к папіру закинуть на рахунки на різні банки щоб не бігать не топтати кеди. :) Мені б було цікаво.

Поки що на думку спадає тільки або в один банк закинути, а з нього вже на інші переводити, або на декілька.

500-700К готівки щомісяця закидувати в один банк? А потім ще й тут же виводити? :shock: :lol:
ScaryBee
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