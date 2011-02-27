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Nick_D написав:Щось мені підказує, що якщо умовні 500 тис. закинути на Моно, то прийде фінмоніторинг і заморозить це діло як кажуть до з'ясування обставин.
Если есть справка о доходах на эту сумму, то Моня разморозит довольно быстро. Но его финмон может сработать и на гораздо меньшее. Особо подозрительных морозили за поступления в пару тысяч грн. Существуют валютчики, готовые безналом гривну переводить, но это, как я понимаю, нужно знакомства иметь.
P.S. Учитывая, что для получения долларов обойтись без посещения отделений тех же самых банков не удавалось даже самым "10 лет живу без нала" можно совместить путём обратного порядка операций: в начале меняем доллары, заносим наличную гривну в отделение, открываем депо и заодно получаем предыдущий депо. Сдать нал в кассу обычно не очень долго (правда, в Айбоксе за это берут небольшой комис и, заразы, даже не подсказывают, что депо можно открывать и безналом и тогда комиса не будет). Но тогда каруселить на все не получится. Если следовать совету вкладывать не больше половины, то норм.
Nick_D написав:А їх влаштують чеки з банків (інших) про отримання готівкових доларів?
"Это ... вряд ли" (C) БСП Хотя бы справка о доходах из налоговой. Да и то... Это же не сам себе переводишь. Вдруг за крупную партию наркотиков заплатили.
Nick_D написав:Думаю над способом як це все оптимізувати. Вже зрозуміло, що доведеться мотатися за вкладами фізично, так само фізично їх міняючи на гривню у банку/обміннику. А от щоб поповнити рахунки/картки для повторного відкриття депозитів хтось пробував всю гривню класти, скажімо, у Моно, а вже з нього пересилати на рахунки в інших банках і відкривати депозити онлайн? Щось мені підказує, що якщо умовні 500 тис. закинути на Моно, то прийде фінмоніторинг і заморозить це діло як кажуть до з'ясування обставин.
Після того як запхав в ibox 200+к на моно постукався фінмон, після підтвердження походження кошти одразу розблокували в той же вечір, але я більше так не роблю. Тепер тіки ножками у відділення, бо так ніяких лімітів фопа не вистачить. Список активних банків задіяних в каруселі такий же як у вас.
Шановні, а як порівняти дохідність наприклад сенсу з +14 дн до строку депозиту, чи кредит-дніпра з +1міс до депозиту з іншими банками? Хтось вже склав формулу? Бо щось у мене поганенько виходить, дохідність по альфі сильно просаджується через ті два тижні зайві
1finanсier написав:Шановні, а як порівняти дохідність наприклад сенсу з +14 дн до строку депозиту, чи кредит-дніпра з +1міс до депозиту з іншими банками? Хтось вже склав формулу? Бо щось у мене поганенько виходить, дохідність по альфі сильно просаджується через ті два тижні зайві
1finanсier написав:Шановні, а як порівняти дохідність наприклад сенсу з +14 дн до строку депозиту, чи кредит-дніпра з +1міс до депозиту з іншими банками? Хтось вже склав формулу? Бо щось у мене поганенько виходить, дохідність по альфі сильно просаджується через ті два тижні зайві
Найпростіше в екселі заповнити таблицю на КОЖНИЙ депо даними: сума, кількість днів депо від "поклав" до "забрав", % самого депо. далі можна задати формули і вирахувати реальний річний % однієї операції та інш.