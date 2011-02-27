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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 462463464465
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:
  Ромасик написав:Алка вам уже дала, или у вас еще 3 месячный конфетно букетный период в одни ворота?

Да, получил уже первый депо. Купюры хорошие. Не до доллара, но по $10 в кассе было. При заказе не требовали, чтобы сумма на карте уже была (как, походу, и даже наличия депо). Более того, менеджер вчера была готова заказать следующую сумму даже на через два дня, а не две недели. Не VIP. Пусть прослыву сказочником, но у меня так :mrgreen:
Вполне верю. Но не только лишь всем дает.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:18

  Nick_D написав:А є якісь перевірені обмінники у Дніпрі, де все чітко?

Возле синагоги частенько неплохой курс и безопасно
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:23

  emeta написав:
  Nick_D написав:А є якісь перевірені обмінники у Дніпрі, де все чітко?

Возле синагоги частенько неплохой курс и безопасно

Подпишитесь в телеге на обменки и будет вам счастье. В Днепре открылся классный обменник FORTEX, эти ребата уже давно банкуют в Одессе. Также можно все обменки Украины, в частности Днепра, найти по ссылке
https://курс.ком.юа/gorod/616-dnepr
ссылка банится, поэтому надо заменить буквы в ссылке на латиницу
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:26

Господа, а какая есть инфа по сроку жизни карусели? Постанова вроде как на полгода, до середины февраля. А кто слышал, что будет дальше?
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:27

  deneg net написав:Господа, а какая есть инфа по сроку жизни карусели? Постанова вроде как на полгода, до середины февраля. А кто слышал, что будет дальше?

ринковий курс, може
flyman
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