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Ромасик написав:Алка вам уже дала, или у вас еще 3 месячный конфетно букетный период в одни ворота?
Да, получил уже первый депо. Купюры хорошие. Не до доллара, но по $10 в кассе было. При заказе не требовали, чтобы сумма на карте уже была (как, походу, и даже наличия депо). Более того, менеджер вчера была готова заказать следующую сумму даже на через два дня, а не две недели. Не VIP. Пусть прослыву сказочником, но у меня так
Nick_D написав:А є якісь перевірені обмінники у Дніпрі, де все чітко?
Возле синагоги частенько неплохой курс и безопасно
Подпишитесь в телеге на обменки и будет вам счастье. В Днепре открылся классный обменник FORTEX, эти ребата уже давно банкуют в Одессе. Также можно все обменки Украины, в частности Днепра, найти по ссылке https://курс.ком.юа/gorod/616-dnepr ссылка банится, поэтому надо заменить буквы в ссылке на латиницу
1finanсier написав:Шановні, а як порівняти дохідність наприклад сенсу з +14 дн до строку депозиту, чи кредит-дніпра з +1міс до депозиту з іншими банками? Хтось вже склав формулу? Бо щось у мене поганенько виходить, дохідність по альфі сильно просаджується через ті два тижні зайві
через загальний знаменник дуже просто підрахувати. поки в звичайному банку прокрутите 7 раз то в алки 6. от і рахуйте прибутковість. в другому випадку ще простіше загальний знаменник знайти. поки в звичайному 4 рази то в кредит-дніпро 3 вийде.