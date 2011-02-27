Актуальне питання
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 січ, 2023 13:26
Додано: Чет 12 січ, 2023 14:08
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Укргаз сьогодні розрахувався нарешті.
Навіть дрібні були.
Простій 4 дні.
Додано: Чет 12 січ, 2023 14:29
Додано: Чет 12 січ, 2023 14:33
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Наша пісня гарна й нова...
Додано: Чет 12 січ, 2023 14:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Убіб 1996+
Додано: Чет 12 січ, 2023 14:55
Спочатку розберіться, що таке ФінМон (внутрішній і обов'язковий), що таке економічна доцільність операцій (про тероризм можна не читати ), що таке Анкета клієнта(FATCA)
Можна тута почитати Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) і нагуглити.
Сьогодні обов'язковий -- це 400К/міс, внутрішній -- від 100К обороту за 30...90 дн.
В принципі, клієнт банку достатньо безправна людина (особливо амбітний неофіт) яка добровільно підписала Оферту, і його гроші можуть заморозити достатньо безпідставно (з його точки зору) від 3х і до 30..60 дн
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