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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:26

  deneg net написав:Господа, а какая есть инфа по сроку жизни карусели? Постанова вроде как на полгода, до середины февраля. А кто слышал, что будет дальше?

Актуальне питання
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Укргаз сьогодні розрахувався нарешті.
Навіть дрібні були.
Простій 4 дні.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:29

  flyman написав:Укргаз сьогодні розрахувався нарешті.
Навіть дрібні були.
Простій 4 дні.

Що далі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

deneg net написав:Господа, а какая есть инфа по сроку жизни карусели? Постанова вроде как на полгода, до середины февраля. А кто слышал, что будет дальше?
Наша пісня гарна й нова...
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Убіб 1996+
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:55

  Nick_D написав:
  ScaryBee написав:500-700К готівки щомісяця закидувати в один банк? А потім ще й тут же виводити? :shock: :lol:

А чого ні? Як це може бути заборонене і чому? Якщо є підтверджуючі документи про отримання коштів в інших банках.

Спочатку розберіться, що таке ФінМон (внутрішній і обов'язковий), що таке економічна доцільність операцій (про тероризм можна не читати :) ), що таке Анкета клієнта(FATCA)
Можна тута почитати Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) і нагуглити.
Сьогодні обов'язковий -- це 400К/міс, внутрішній -- від 100К обороту за 30...90 дн.

В принципі, клієнт банку достатньо безправна людина (особливо амбітний неофіт) яка добровільно підписала Оферту, і його гроші можуть заморозити достатньо безпідставно (з його точки зору) від 3х і до 30..60 дн :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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