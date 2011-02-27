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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 січ, 2023 13:26
deneg net написав:
Господа, а какая есть инфа по сроку жизни карусели? Постанова вроде как на полгода, до середины февраля. А кто слышал, что будет дальше?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 14:08
Укргаз сьогодні розрахувався нарешті.
Навіть дрібні були.
Простій 4 дні.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 14:29
flyman написав:
Укргаз сьогодні розрахувався нарешті.
Навіть дрібні були.
Простій 4 дні.
Що далі?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 14:33
deneg net написав:Господа, а какая есть инфа по сроку жизни карусели? Постанова вроде как на полгода, до середины февраля. А кто слышал, что будет дальше?
Наша пісня гарна й нова...
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Додано: Чет 12 січ, 2023 14:34
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Додано: Чет 12 січ, 2023 14:55
Nick_D написав:
А чого ні? Як це може бути заборонене і чому? Якщо є підтверджуючі документи про отримання коштів в інших банках.
Спочатку розберіться, що таке ФінМон (внутрішній і обов'язковий), що таке економічна доцільність операцій (про тероризм можна не читати
), що таке Анкета клієнта(FATCA)
Можна тута почитати Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
і нагуглити.
Сьогодні обов'язковий -- це 400К/міс, внутрішній -- від 100К обороту за 30...90 дн.
В принципі, клієнт банку достатньо безправна людина (особливо амбітний неофіт) яка добровільно підписала Оферту, і його гроші можуть заморозити достатньо безпідставно (з його точки зору) від 3х і до 30..60 дн
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Додано: Чет 12 січ, 2023 15:33
Alien написав: ustinovse написав: deneg net написав:
Господа, а какая есть инфа по сроку жизни карусели? Постанова вроде как на полгода, до середины февраля. А кто слышал, что будет дальше?
А де саме прочитали що до середини лютого?
І як постанова прийнята в липні 2022 на "півроку" може діяти до середини лютого? Тоді вже або до 21 січня 2023 або "на сім місяців"
21 сичня ж и ждем, или 23го
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Додано: Чет 12 січ, 2023 16:53
Nick_D написав: Игорь Алексеевич написав:
Кто вложился вначале акции, уже до н.года получили и не плохо погуляли на доходе)) Уже на подходе вторая пайка))
У які банки вклалися, якщо не секрет?
Ответил в личку, но хоть бы спасибо написали бы..((
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