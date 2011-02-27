|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 січ, 2023 17:40
serg1974 написав:
А есть ссылка на первоисточник, саму Постанову? Неужели действительно 6 мес
Под таблицей есть ссылки на интересные постановы
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6705
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 965 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 12 січ, 2023 17:49
mustbe написав: serg1974 написав:
А есть ссылка на первоисточник, саму Постанову? Неужели действительно 6 мес
Под таблицей есть ссылки на интересные постановы
Я там нічого про "півроку" не бачу
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1269
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 12 січ, 2023 18:06
sergey_sryvkin написав: mustbe написав: serg1974 написав:
А есть ссылка на первоисточник, саму Постанову? Неужели действительно 6 мес
Под таблицей есть ссылки на интересные постановы
Я там нічого про "півроку" не бачу
бо там нічого і нема про півроку (хіба що про депозит 6 місяців , в гривнях привязаний до офіційного курса)
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 206
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|53617
|
|
|5
|25608
|
|
|3
|6448
|
|