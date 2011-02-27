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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 464465466467
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:40

  serg1974 написав:А есть ссылка на первоисточник, саму Постанову? Неужели действительно 6 мес

Под таблицей есть ссылки на интересные постановы
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:49

  mustbe написав:
  serg1974 написав:А есть ссылка на первоисточник, саму Постанову? Неужели действительно 6 мес

Под таблицей есть ссылки на интересные постановы

Я там нічого про "півроку" не бачу
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:06

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:
  serg1974 написав:А есть ссылка на первоисточник, саму Постанову? Неужели действительно 6 мес

Под таблицей есть ссылки на интересные постановы

Я там нічого про "півроку" не бачу

бо там нічого і нема про півроку (хіба що про депозит 6 місяців , в гривнях привязаний до офіційного курса)
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:13

  Игорь Алексеевич написав:
  Nick_D написав:
  Игорь Алексеевич написав:Кто вложился вначале акции, уже до н.года получили и не плохо погуляли на доходе)) Уже на подходе вторая пайка))

У які банки вклалися, якщо не секрет?

Ответил в личку, но хоть бы спасибо написали бы..((

Я дуже перепрошую, я Вам лайк на пост поставив, а відписати забув. :(
Nick_D
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