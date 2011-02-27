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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 464465466467
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:40

  serg1974 написав:А есть ссылка на первоисточник, саму Постанову? Неужели действительно 6 мес

Под таблицей есть ссылки на интересные постановы
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:49

  mustbe написав:
  serg1974 написав:А есть ссылка на первоисточник, саму Постанову? Неужели действительно 6 мес

Под таблицей есть ссылки на интересные постановы

Я там нічого про "півроку" не бачу
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:06

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:
  serg1974 написав:А есть ссылка на первоисточник, саму Постанову? Неужели действительно 6 мес

Под таблицей есть ссылки на интересные постановы

Я там нічого про "півроку" не бачу

бо там нічого і нема про півроку (хіба що про депозит 6 місяців , в гривнях привязаний до офіційного курса)
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:13

  Игорь Алексеевич написав:
  Nick_D написав:
  Игорь Алексеевич написав:Кто вложился вначале акции, уже до н.года получили и не плохо погуляли на доходе)) Уже на подходе вторая пайка))

У які банки вклалися, якщо не секрет?

Ответил в личку, но хоть бы спасибо написали бы..((

Я дуже перепрошую, я Вам лайк на пост поставив, а відписати забув. :(
Nick_D
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:04

  Nick_D написав:
  alex lem написав:Nick_D Придумайте яким способом після обмінки 500-700 к папіру закинуть на рахунки на різні банки щоб не бігать не топтати кеди. :) Мені б було цікаво.


Для себе ось такий список склад банків, з якими планую мати справу. Може хтось знає щось таке, через що треба якийсь викреслити?
Зображення


у меня выкинуты УкрГаз, Приват и Моно

на все банки кроме Пируеса можно заслать СЭП, ноухау является только набор источников :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:14

Тас.
Получил в отделении карту Very. На неё можно закинуть монеты с др. банков и далее открыть конв. в приложении по курсу 37,3.
НО..... на карте они светятся, а открыть незя :(
Пропустит система на открытие депозита, когда в PDF документа на укр.мові появится сообщение, что - зараховано. Пока по англ., то система не пропускает на открытие дела. Я ждал приблиз 45 мин. пока отобразится, хотя на карте показывало сумму моментально.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:43

  cohan написав:
  Nick_D написав:
  alex lem написав:Nick_D Придумайте яким способом після обмінки 500-700 к папіру закинуть на рахунки на різні банки щоб не бігать не топтати кеди. :) Мені б було цікаво.


Для себе ось такий список склад банків, з якими планую мати справу. Може хтось знає щось таке, через що треба якийсь викреслити?
Зображення


у меня выкинуты УкрГаз, Приват и Моно

на все банки кроме Пируеса можно заслать СЭП, ноухау является только набор источников :mrgreen:

А чем они вам не угодили? Мне эти банки конверты отдают без проблем.
Лично я из этого списка вычеркнул тумбу, аллу, музыкантов и радио.
Вместо них в моём списке есть: убиб, бокс, конь, мтб, прокредит, сима и жлобус. Все прекрасно отдают конверты.
Раньше были и галушки и укркап и поляки, но после поднятия курса давай досвидания.
В общем, за карусель!!! :D
deneg net
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