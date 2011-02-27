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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 січ, 2023 17:40
serg1974 написав:
А есть ссылка на первоисточник, саму Постанову? Неужели действительно 6 мес
Под таблицей есть ссылки на интересные постановы
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mustbe
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Додано: Чет 12 січ, 2023 17:49
mustbe написав: serg1974 написав:
А есть ссылка на первоисточник, саму Постанову? Неужели действительно 6 мес
Под таблицей есть ссылки на интересные постановы
Я там нічого про "півроку" не бачу
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:06
sergey_sryvkin написав: mustbe написав: serg1974 написав:
А есть ссылка на первоисточник, саму Постанову? Неужели действительно 6 мес
Под таблицей есть ссылки на интересные постановы
Я там нічого про "півроку" не бачу
бо там нічого і нема про півроку (хіба що про депозит 6 місяців , в гривнях привязаний до офіційного курса)
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lamal
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Додано: Чет 12 січ, 2023 19:13
Игорь Алексеевич написав: Nick_D написав: Игорь Алексеевич написав:
Кто вложился вначале акции, уже до н.года получили и не плохо погуляли на доходе)) Уже на подходе вторая пайка))
У які банки вклалися, якщо не секрет?
Ответил в личку, но хоть бы спасибо написали бы..((
Я дуже перепрошую, я Вам лайк на пост поставив, а відписати забув.
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Nick_D
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Додано: Чет 12 січ, 2023 22:04
Nick_D написав: alex lem написав:Nick_D
Придумайте яким способом після обмінки 500-700 к папіру закинуть на рахунки на різні банки щоб не бігать не топтати кеди.
Мені б було цікаво.
Для себе ось такий список склад банків, з якими планую мати справу. Може хтось знає щось таке, через що треба якийсь викреслити?
у меня выкинуты УкрГаз, Приват и Моно
на все банки
кроме Пируеса можно заслать СЭП, ноухау является только набор источников
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cohan
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Додано: Чет 12 січ, 2023 22:14
Тас.
Получил в отделении карту Very. На неё можно закинуть монеты с др. банков и далее открыть конв. в приложении по курсу 37,3.
НО..... на карте они светятся, а открыть незя
Пропустит система на открытие депозита, когда в PDF документа на укр.мові появится сообщение, что - зараховано. Пока по англ., то система не пропускает на открытие дела. Я ждал приблиз 45 мин. пока отобразится, хотя на карте показывало сумму моментально.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 12 січ, 2023 22:43
cohan написав: Nick_D написав: alex lem написав:Nick_D
Придумайте яким способом після обмінки 500-700 к папіру закинуть на рахунки на різні банки щоб не бігать не топтати кеди.
Мені б було цікаво.
Для себе ось такий список склад банків, з якими планую мати справу. Може хтось знає щось таке, через що треба якийсь викреслити?
у меня выкинуты УкрГаз, Приват и Моно
на все банки
кроме Пируеса можно заслать СЭП, ноухау является только набор источников
А чем они вам не угодили? Мне эти банки конверты отдают без проблем.
Лично я из этого списка вычеркнул тумбу, аллу, музыкантов и радио.
Вместо них в моём списке есть: убиб, бокс, конь, мтб, прокредит, сима и жлобус. Все прекрасно отдают конверты.
Раньше были и галушки и укркап и поляки, но после поднятия курса давай досвидания.
В общем, за карусель!!!
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deneg net
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 00:58
deneg net написав:
Раньше были и галушки и укркап и поляки, но после поднятия курса давай досвидания.
В общем, за карусель!!!
Карусель, карусель. Начинает рассказ.
Это песни, сказки и веселье.
Карусель, карусель. Это радость для нас.
Прокатись на нашей карусели.@.
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alex lem
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 01:47
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 01:53
flyman написав: Evgeny написав:
Приват удивил.
Депозит на 2670 долларов заканчивается 13 января.
Заказать удалось через приложение только 2400 долларов. ( даже 2450 не прошло )
Херня полная.
Привату от єті "грязньіє дєньгі нє нужньі"!
Приват вирішив рахувати 100 тис. грн (в еквіваленті) не по курсу НБУ, а по власному комерційному курсу, тому і видає максимум 2400 доларів на день, а не 2670, як має бути.
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vkladchiik
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