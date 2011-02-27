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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:09
vkladchiik цікаво, хто ще так буде граться з клієнтами? Тут мабуть всі банчики хто по 2707 долярів продавали на 100к папіру будуть рубать хвости.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:11
СенсБанк рахує по картковому курсу. Купити можна було 2673,79 плюс ще десь 13 доларів виходило відсотками. А зняти - 2642 за день максимум.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:13
А почему только будут? У Привата такое ограничение на заказ валюты с ... как минимум последнего подскока курса НБУ - 21 июля прошлого года. Оно к конвертдепо никоим боком.
Ухты. И удавалось? Мне менеджер пару дней назад сказала, что 2600 предел. Хотя десятки у Сени бывают.
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