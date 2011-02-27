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Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:09
vkladchiik цікаво, хто ще так буде граться з клієнтами? Тут мабуть всі банчики хто по 2707 долярів продавали на 100к папіру будуть рубать хвости.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:11
СенсБанк рахує по картковому курсу. Купити можна було 2673,79 плюс ще десь 13 доларів виходило відсотками. А зняти - 2642 за день максимум.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:13
А почему только будут? У Привата такое ограничение на заказ валюты с ... как минимум последнего подскока курса НБУ - 21 июля прошлого года. Оно к конвертдепо никоим боком.
Ухты. И удавалось? Мне менеджер пару дней назад сказала, что 2600 предел. Хотя десятки у Сени бывают.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:21
moveton Тобто треба настроюватися що цю велику соц пайку окрім Привату по 2400 інші віддають приміром по 2600 за раз. Якщо нема мілких в касі щоб видать 2670-2680 ?
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:29
Звичайно. Бо замовлено було 2650 і менеджер навіть не розуміла чого не пропускає зняти, каже може у мене щось з карткою не так. А потім інша допомогла зрозуміти.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:32
Где как. УБИБ свой лимит определяет из курса НБУ. Вчера в нём получил как раз 2700 (дальше не позволило отсутствие у них мелочи). В пределах 2600, думаю, выдадут все, кроме Привата. В Привате можно заказать 2400, потом на кассе запугать кассиршу словами "постановление НБУ" и получить 2700, но это если кассирша слабонервная попадётся.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:34
Что удалось заказать 2650 - это уже круто. Мне и заказать столько отказывались. Хотя может и потому, что при заказе лимитов нет, но менеджер в курсе, как оно потом выдаётся. Но вопрос не в этом. Понятно, что 2650 не дадут. Ровно 2642 (или хотя бы 2640), а не 2600 дали?
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:40
2600 звичайно. Та я й не питав за ті 42. Все одно мені потрібно було 2700 а стільки не дали.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:50
Вот то и оно. Лимит 2600, а не 2642. Думаю, если попробовать снять с карты 2640, Сенина программа точно так же обломает. Лимит же на самом деле к курсу банка отношения не имеет. Он не может быть больше, чем 100к/курс НБУ, а меньше - на усмотрение банка. Что не мешает банкам по поводу наличия именно такого лимита ссылаться на мифическое постановление НБУ, а не на собственный произвол.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 03:11
По два рази в приматі прийдеться наперед замовлять підряд два дні.2400 долярів а тридцятку докинуть через ящик і 300 на другий раз, та й по всьому...
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