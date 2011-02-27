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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 465466467468
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:09

vkladchiik цікаво, хто ще так буде граться з клієнтами? Тут мабуть всі банчики хто по 2707 долярів продавали на 100к папіру будуть рубать хвости.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:11

  alex lem написав:vkladchiik цікаво, хто ще так буде граться з клієнтами? Тут мабуть всі банчики хто по 2707 долярів продавали на 100к папіру будуть рубать хвости.

СенсБанк рахує по картковому курсу. Купити можна було 2673,79 плюс ще десь 13 доларів виходило відсотками. А зняти - 2642 за день максимум.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:13

  alex lem написав:vkladchiik цікаво, хто ще так буде граться з клієнтами? Тут мабуть всі банчики хто по 2707 долярів продавали на 100к папіру будуть рубать хвости.

А почему только будут? У Привата такое ограничение на заказ валюты с ... как минимум последнего подскока курса НБУ - 21 июля прошлого года. Оно к конвертдепо никоим боком.

  ustinovse написав:А зняти - 2642 за день максимум.

Ухты. И удавалось? Мне менеджер пару дней назад сказала, что 2600 предел. Хотя десятки у Сени бывают.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:21

moveton Тобто треба настроюватися що цю велику соц пайку окрім Привату по 2400 інші віддають приміром по 2600 за раз. Якщо нема мілких в касі щоб видать 2670-2680 ? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:29

  moveton написав:
  ustinovse написав:А зняти - 2642 за день максимум.

Ухты. И удавалось? Мне менеджер пару дней назад сказала, что 2600 предел. Хотя десятки у Сени бывают.

Звичайно. Бо замовлено було 2650 і менеджер навіть не розуміла чого не пропускає зняти, каже може у мене щось з карткою не так. А потім інша допомогла зрозуміти.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:32

  alex lem написав:moveton Тобто треба настроюватися що цю велику соц пайку окрім Привату по 2400 інші віддають приміром по 2600 за раз. Якщо нема мілких в касі щоб видать 2670-2680 ? :wink:

Где как. УБИБ свой лимит определяет из курса НБУ. Вчера в нём получил как раз 2700 (дальше не позволило отсутствие у них мелочи). В пределах 2600, думаю, выдадут все, кроме Привата. В Привате можно заказать 2400, потом на кассе запугать кассиршу словами "постановление НБУ" и получить 2700, но это если кассирша слабонервная попадётся.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:34

  ustinovse написав:
  moveton написав:
  ustinovse написав:А зняти - 2642 за день максимум.

Ухты. И удавалось? Мне менеджер пару дней назад сказала, что 2600 предел. Хотя десятки у Сени бывают.

Звичайно. Бо замовлено було 2650 і менеджер навіть не розуміла чого не пропускає зняти, каже може у мене щось з карткою не так. А потім інша допомогла зрозуміти.

Что удалось заказать 2650 - это уже круто. Мне и заказать столько отказывались. Хотя может и потому, что при заказе лимитов нет, но менеджер в курсе, как оно потом выдаётся. Но вопрос не в этом. Понятно, что 2650 не дадут. Ровно 2642 (или хотя бы 2640), а не 2600 дали?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:40

  moveton написав:Что удалось заказать 2650 - это уже круто. Мне и заказать столько отказывались. Хотя может и потому, что при заказе лимитов нет, но менеджер в курсе, как оно потом выдаётся. Но вопрос не в этом. Понятно, что 2650 не дадут. Ровно 2642 (или хотя бы 2640), а не 2600 дали?

2600 звичайно. Та я й не питав за ті 42. Все одно мені потрібно було 2700 а стільки не дали.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:50

  ustinovse написав:2600 звичайно. Та я й не питав за ті 42. Все одно мені потрібно було 2700 а стільки не дали.

Вот то и оно. Лимит 2600, а не 2642. Думаю, если попробовать снять с карты 2640, Сенина программа точно так же обломает. Лимит же на самом деле к курсу банка отношения не имеет. Он не может быть больше, чем 100к/курс НБУ, а меньше - на усмотрение банка. Что не мешает банкам по поводу наличия именно такого лимита ссылаться на мифическое постановление НБУ, а не на собственный произвол.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 03:11

По два рази в приматі прийдеться наперед замовлять підряд два дні.2400 долярів а тридцятку докинуть через ящик і 300 на другий раз, та й по всьому...
alex lem
 
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