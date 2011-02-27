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Додано: П'ят 13 січ, 2023 04:35
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
То таке. Головне, щоб карусель крутилася
Додано: П'ят 13 січ, 2023 07:16
у меня выкинуты УкрГаз, Приват и Моно
А чем они вам не угодили? Мне эти банки конверты отдают без проблем.
Лично я из этого списка вычеркнул тумбу, аллу, музыкантов и радио.
Вместо них в моём списке есть: убиб, бокс, конь, мтб, прокредит, сима и жлобус. Все прекрасно отдают конверты.
Раньше были и галушки и укркап и поляки, но после поднятия курса давай досвидания.
В общем, за карусель!!! [/quote]
Что есть "галушки"?
Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Повертає з величезними проблемами: в А-банк замовити не дає, без замовлення видають по 200-300 $ на день, навіть коли є в наявності. В Універсалі замовлення можуть скасувати.
Там взагалі якесь минуле століття: замовити валюту на відділення хіба якщо маєш номерок менеджера і вічно в них якісь неофіційні ліміти, плани. На старті каруселі не хотіли мої гривні брати саме через "перевищення лімітів"
Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:46
Добавил в настройки возможность указания курса обменок.
Актуально для тех, кто меняет не по максимальному курсу, а в банках, например.
Дабл-клик по ячейке "Итоговый курс" - главные цифры по депо в этом банке.
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