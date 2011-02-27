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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 466467468469
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 04:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

То таке. Головне, щоб карусель крутилася
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 07:16

у меня выкинуты УкрГаз, Приват и Моно
А чем они вам не угодили? Мне эти банки конверты отдают без проблем.
Лично я из этого списка вычеркнул тумбу, аллу, музыкантов и радио.
Вместо них в моём списке есть: убиб, бокс, конь, мтб, прокредит, сима и жлобус. Все прекрасно отдают конверты.
Раньше были и галушки и укркап и поляки, но после поднятия курса давай досвидания.
В общем, за карусель!!! :D[/quote]

Что есть "галушки"?
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:53

  nord написав:Что есть "галушки"?

Ймовірно що Полтава
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  nord написав:Моно

Повертає з величезними проблемами: в А-банк замовити не дає, без замовлення видають по 200-300 $ на день, навіть коли є в наявності. В Універсалі замовлення можуть скасувати.
  nord написав:УкрГаз

Там взагалі якесь минуле століття: замовити валюту на відділення хіба якщо маєш номерок менеджера і вічно в них якісь неофіційні ліміти, плани. На старті каруселі не хотіли мої гривні брати саме через "перевищення лімітів"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:46

Добавил в настройки возможность указания курса обменок.
Актуально для тех, кто меняет не по максимальному курсу, а в банках, например.
Дабл-клик по ячейке "Итоговый курс" - главные цифры по депо в этом банке.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:43

  Дюрі-бачі написав:
  nord написав:Моно

Повертає з величезними проблемами: в А-банк замовити не дає, без замовлення видають по 200-300 $ на день, навіть коли є в наявності. В Універсалі замовлення можуть скасувати.
  nord написав:УкрГаз

Там взагалі якесь минуле століття: замовити валюту на відділення хіба якщо маєш номерок менеджера і вічно в них якісь неофіційні ліміти, плани. На старті каруселі не хотіли мої гривні брати саме через "перевищення лімітів"



я встиг злізти з Моно, а коли злазив з Абанку то бачив тих бідних людей з Моно котрі намагаються отримати свої гроші і тим самим створювали великі черги для інших (бо то додаток завис, то не приходить код замовлення, то не всі гроші в замовленні, то ще щось.

Щодо укргазу - сьогодні забрав останню частину. Додаток мені їх подобається, а ось відділення - це жах, для мене кожен раз замовлення валюти (євро) це гра в угадайку коли вони приїдуть. Сьогоднішні повинні були бути в минулу п'ятницю, но щось пішло не так, перенесли на середу, потім четвер, а забрав тільки зараз(п'ятниця).
Щодо лімітів - тут мені напевно повезло, бо курс НБУ, ліміт 100к, і ніяких додаткових "умов" у відділенні
v_berdinskich
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:05

Докладываю по Привату. Сегодня закончился депозит 2670 долларов.
В приложении заказать больше 2400 не дает.
Пришел в кассу , больше 2400 отказались давать, даже со скандалом. Забрал 2400 долларов.
Присел на лавочке на 10 минут, надо было на СМС ответить.

Спустя 10 минут подхожу еще раз в кассу. Пробую снять 270 долларов.И о чудо ! Программа пропускает. Кассир сам в шоке, и ничего не понимает. Вообщем вот такие дела.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:10

  Evgeny написав:Спустя 10 минут подхожу еще раз в кассу. Пробую снять 270 долларов.И о чудо ! Программа пропускает. Кассир сам в шоке, и ничего не понимает. Вообщем вот такие дела.

Ну не знаю откуда вдруг в Привате взялось 70 долларов, а что 2700 им программа выдавать не запрещает - факт общеизвестный. Заартачиться может только кассир. В том числе и вообще что-то выдать, если не заказано.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:14

  Alien написав:
  nord написав:Что есть "галушки"?

Ймовірно що Полтава

Мабуть, що так.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:33

В Альфе все плохо.
В прошлом месяце через персонального менеджера смог сделать заказ на валюту, и получил своевременно.
В этом месяце все - жопа.
Жди окончания депозита ( у меня 21 января ) а потом жди еще 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Evgeny
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