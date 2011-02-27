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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:40
moveton написав: Evgeny написав:
Спустя 10 минут подхожу еще раз в кассу. Пробую снять 270 долларов.И о чудо ! Программа пропускает. Кассир сам в шоке, и ничего не понимает. Вообщем вот такие дела.
Ну не знаю откуда вдруг в Привате взялось 70 долларов,
даєте 30, або докупляєте 30, або продаєте 70.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:40
Я так понял, что самое норм на сегодня - Приват? 2 депо там до марта )))
Эх, скоро лавочка прикроется, по ходу )))
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Andrey2512
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:44
Andrey2512 написав:
Я так понял, что самое норм на сегодня - Приват?
кому?
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ScaryBee
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:48
ScaryBee написав: Andrey2512 написав:
Я так понял, что самое норм на сегодня - Приват?
кому?
Мазохистам
Я вот имел неосторожность в Привате выдачу на сегодня заказать. Выдают с 14:00 до 17:30. У энергетиков по графику в это время чёрные и серые зоны. Генератора в отделении нет.
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moveton
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:29
deneg net
Можна уточнити, що за банки "радіо" і "кінь"?
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sergii_naushenko
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:53
Evgeny написав:
В Альфе все плохо.
В прошлом месяце через персонального менеджера смог сделать заказ на валюту, и получил своевременно.
В этом месяце все - жопа.
Жди окончания депозита ( у меня 21 января ) а потом жди еще 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Дивно.
Я замовляв через ПМ. Якщо замовляти на "своє" відділення, то можна і мегше, ніж 10 днів, і без всіляких умов тиму "вже є на рахунку". Якщо на інше - то 10 днів але знов таки немає потреби вже мати гроші на поточному. Забирав вже кілька разів без проблем
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Faceless
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:07
moveton написав: ScaryBee написав: Andrey2512 написав:
Я так понял, что самое норм на сегодня - Приват?
кому?
Мазохистам
Я вот имел неосторожность в Привате выдачу на сегодня заказать. Выдают с 14:00 до 17:30. У энергетиков по графику в это время чёрные и серые зоны. Генератора в отделении нет.
Приходит обычно сообщение около двенадцати дня, выбирайте дежурные отделения со Светой, с генератором, если в вашем городе оно есть конечно! Несколько раз получал без проблем в привате.
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mogicanin1986
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:08
Evgeny написав:В Альфе все плохо.
В прошлом месяце через персонального менеджера смог сделать заказ на валюту, и получил своевременно.
В этом месяце все - жопа.
Жди окончания депозита ( у меня 21 января ) а потом жди еще 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Також в грудні забрав в день закінчення.
Хотів сьогодні розмістити, але якщо тепер така справа, тоді Альфу викреслюю.
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Zochan
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