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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:40

  moveton написав:
  Evgeny написав:Спустя 10 минут подхожу еще раз в кассу. Пробую снять 270 долларов.И о чудо ! Программа пропускает. Кассир сам в шоке, и ничего не понимает. Вообщем вот такие дела.

Ну не знаю откуда вдруг в Привате взялось 70 долларов,

даєте 30, або докупляєте 30, або продаєте 70.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я так понял, что самое норм на сегодня - Приват? 2 депо там до марта )))

Эх, скоро лавочка прикроется, по ходу )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:44

  Andrey2512 написав:Я так понял, что самое норм на сегодня - Приват?

кому?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:48

  ScaryBee написав:
  Andrey2512 написав:Я так понял, что самое норм на сегодня - Приват?

кому?

Мазохистам :lol: Я вот имел неосторожность в Привате выдачу на сегодня заказать. Выдают с 14:00 до 17:30. У энергетиков по графику в это время чёрные и серые зоны. Генератора в отделении нет.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:29

deneg net

Можна уточнити, що за банки "радіо" і "кінь"?
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:53

  Evgeny написав:В Альфе все плохо.
В прошлом месяце через персонального менеджера смог сделать заказ на валюту, и получил своевременно.
В этом месяце все - жопа.
Жди окончания депозита ( у меня 21 января ) а потом жди еще 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Дивно.
Я замовляв через ПМ. Якщо замовляти на "своє" відділення, то можна і мегше, ніж 10 днів, і без всіляких умов тиму "вже є на рахунку". Якщо на інше - то 10 днів але знов таки немає потреби вже мати гроші на поточному. Забирав вже кілька разів без проблем
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:07

  moveton написав:
  ScaryBee написав:
  Andrey2512 написав:Я так понял, что самое норм на сегодня - Приват?

кому?

Мазохистам :lol: Я вот имел неосторожность в Привате выдачу на сегодня заказать. Выдают с 14:00 до 17:30. У энергетиков по графику в это время чёрные и серые зоны. Генератора в отделении нет.

Приходит обычно сообщение около двенадцати дня, выбирайте дежурные отделения со Светой, с генератором, если в вашем городе оно есть конечно! Несколько раз получал без проблем в привате.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:В Альфе все плохо.
В прошлом месяце через персонального менеджера смог сделать заказ на валюту, и получил своевременно.
В этом месяце все - жопа.
Жди окончания депозита ( у меня 21 января ) а потом жди еще 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Також в грудні забрав в день закінчення.
Хотів сьогодні розмістити, але якщо тепер така справа, тоді Альфу викреслюю.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:28

  Faceless написав:
  Evgeny написав:В Альфе все плохо.
В прошлом месяце через персонального менеджера смог сделать заказ на валюту, и получил своевременно.
В этом месяце все - жопа.
Жди окончания депозита ( у меня 21 января ) а потом жди еще 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Дивно.
Я замовляв через ПМ. Якщо замовляти на "своє" відділення, то можна і мегше, ніж 10 днів, і без всіляких умов тиму "вже є на рахунку". Якщо на інше - то 10 днів але знов таки немає потреби вже мати гроші на поточному. Забирав вже кілька разів без проблем

То в Вас адекватна персональний менеджер. В моєму Мухосранську в сенс погано несуть гроші на депо. То вони ,,зубами втримують,, щоб не віддавати. ,,А може ви передумаєте? В нас великі проценти. А може ви поміняєте в обмінці як не хочете здавати по курсу нашої каси, і знову на конвертаційний принесете? В нас же гарний курс обміну на депо. На видачу готівки я можу замовити через 10 робочих днів. Ну подумайте.,, :evil: :evil:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:41

  mogicanin1986 написав:Приходит обычно сообщение около двенадцати дня, выбирайте дежурные отделения со Светой, с генератором, если в вашем городе оно есть конечно! Несколько раз получал без проблем в привате.

У принципі не після 14-00 як пише приват в додатку, а після смс від привату що гроші надійшли у відділення, отримував доляри. Але смс приходить десь о 12, а обід в касі де я постійно забираю з 13 до 14. Можливо не встигнути через чергу. Треба заказувать на велике відділення з кількома касирами. Це їхать на інший край міста... Ніякого виграшу у часі.
alex lem
 
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