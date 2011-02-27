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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:46
Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:50
Кредобанк выдают только 2400
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:45
emeta написав:
Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?
2 зняття безкоштовно, а так реально, чому ж ні?
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ScaryBee
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:08
sergii_naushenko написав:deneg net
Можна уточнити, що за банки "радіо" і "кінь"?
Я б ще запитав, навіщо замість нормальної назви банків писати якісь тупі дитячі "погоняла". Щоб вас ніхто не розумів? То нащо тоді взагалі писати ..
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