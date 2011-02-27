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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 469470471472>
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:50

Кредобанк выдают только 2400
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:45

  emeta написав:Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?

2 зняття безкоштовно, а так реально, чому ж ні?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:08

  sergii_naushenko написав:deneg net

Можна уточнити, що за банки "радіо" і "кінь"?

Я б ще запитав, навіщо замість нормальної назви банків писати якісь тупі дитячі "погоняла". Щоб вас ніхто не розумів? То нащо тоді взагалі писати ..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:22

Для посвященных секты - клички.

Айбокс на крещатике выдаёт старого образца с вкраплением потертых банкнот, нет мельче сотки номинала. Напротив Таз.ик - новьем 17 года.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:53

  sergii_naushenko написав:deneg net

Можна уточнити, що за банки "радіо" і "кінь"?


Мабуть, Рада і Конкорд. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:57

  Faceless написав:
  Evgeny написав:В Альфе все плохо.
В прошлом месяце через персонального менеджера смог сделать заказ на валюту, и получил своевременно.
В этом месяце все - жопа.
Жди окончания депозита ( у меня 21 января ) а потом жди еще 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Дивно.
Я замовляв через ПМ. Якщо замовляти на "своє" відділення, то можна і мегше, ніж 10 днів, і без всіляких умов тиму "вже є на рахунку". Якщо на інше - то 10 днів але знов таки немає потреби вже мати гроші на поточному. Забирав вже кілька разів без проблем


дивно це писати дивно коли на алку вже давно скаржаться.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mephala написав:
  Faceless написав:
  Evgeny написав:В Альфе все плохо.
В прошлом месяце через персонального менеджера смог сделать заказ на валюту, и получил своевременно.
В этом месяце все - жопа.
Жди окончания депозита ( у меня 21 января ) а потом жди еще 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Дивно.
Я замовляв через ПМ. Якщо замовляти на "своє" відділення, то можна і мегше, ніж 10 днів, і без всіляких умов тиму "вже є на рахунку". Якщо на інше - то 10 днів але знов таки немає потреби вже мати гроші на поточному. Забирав вже кілька разів без проблем


дивно це писати дивно коли на алку вже давно скаржаться.
Так ще в цьому місяці забирав
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:03

  emeta написав:Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?


если в кассе есть бакс то без заказа выдают до 1К.
и не забываем что только два снятия в месяц бесплатны.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:10

  mephala написав:
  emeta написав:Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?


если в кассе есть бакс то без заказа выдают до 1К.
и не забываем что только два снятия в месяц бесплатны.

Стосовно 2 безкоштовних знять - там є уточнення, що вказане обмеження не розповсюджується на зняття коштiв, що були на депо. Такi кошти можна безкоштовно знiмати i частiше двох разiв на мiсяць. Правда для цього треба йти до менеджера - вiн перевiряє, що кошти дiйсно депозитнi i виписує ордер, з яким вже треба йти до каси.
Alien
 
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