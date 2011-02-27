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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:25

  Alien написав:Стосовно 2 безкоштовних знять - там є уточнення, що вказане обмеження не розповсюджується на зняття коштiв, що були на депо. Такi кошти можна безкоштовно знiмати i частiше двох разiв на мiсяць. Правда для цього треба йти до менеджера - вiн перевiряє, що кошти дiйсно депозитнi i виписує ордер, з яким вже треба йти до каси.


ну можете поспорить с менеджером на третий раз если вам комсу выставят. мое дело предупредить. теорию я и сам знаю. а вот практика может отличаться.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

demichh написав:Для посвященных секты - клички.

Айбокс на крещатике выдаёт старого образца с вкраплением потертых банкнот, нет мельче сотки номинала. Напротив Таз.ик - новьем 17 года.
Делайте выводы

demichh написав: с вкраплением потертых банкнот,.

Как это?
Ромасик
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  #<1 ... 469470471472
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