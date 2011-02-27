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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:25

  Alien написав:Стосовно 2 безкоштовних знять - там є уточнення, що вказане обмеження не розповсюджується на зняття коштiв, що були на депо. Такi кошти можна безкоштовно знiмати i частiше двох разiв на мiсяць. Правда для цього треба йти до менеджера - вiн перевiряє, що кошти дiйсно депозитнi i виписує ордер, з яким вже треба йти до каси.


ну можете поспорить с менеджером на третий раз если вам комсу выставят. мое дело предупредить. теорию я и сам знаю. а вот практика может отличаться.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

demichh написав:Для посвященных секты - клички.

Айбокс на крещатике выдаёт старого образца с вкраплением потертых банкнот, нет мельче сотки номинала. Напротив Таз.ик - новьем 17 года.
Делайте выводы

demichh написав: с вкраплением потертых банкнот,.

Как это?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:57

  mephala написав:
  Alien написав:Стосовно 2 безкоштовних знять - там є уточнення, що вказане обмеження не розповсюджується на зняття коштiв, що були на депо. Такi кошти можна безкоштовно знiмати i частiше двох разiв на мiсяць. Правда для цього треба йти до менеджера - вiн перевiряє, що кошти дiйсно депозитнi i виписує ордер, з яким вже треба йти до каси.


ну можете поспорить с менеджером на третий раз если вам комсу выставят. мое дело предупредить. теорию я и сам знаю. а вот практика может отличаться.

Якраз на практиці сперечатись з менеджером особисто у мене потреби немає - кожного разу коли оформлюю через нього ордер він питає чи знімав я вже у цьому місяці готівку в межах двох безкоштовних виплат. Так що якщо менеджер нормальний - тут проблем немає
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:07

  Alien написав:Якраз на практиці сперечатись з менеджером особисто у мене потреби немає - кожного разу коли оформлюю через нього ордер він питає чи знімав я вже у цьому місяці готівку в межах двох безкоштовних виплат. Так що якщо менеджер нормальний - тут проблем немає


этот вопрос он вам задает когда вы уже два раза снимали? на третий и более раз?
потому что когда мне задают такой вопрос я почему то понимаю что деньги снимают в счет тех двух бесплатных снятий. и менеджер перестраховывается что бы не было комсы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:16

  emeta написав:Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?


Я к чему спросил, мне шепнули в банке, что мол если уже заказал валюту, то получить до той даты не получится ничего. При просьбе выдать будут ссылаться на дату заказа
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:29

  mephala написав:
  Alien написав:Якраз на практиці сперечатись з менеджером особисто у мене потреби немає - кожного разу коли оформлюю через нього ордер він питає чи знімав я вже у цьому місяці готівку в межах двох безкоштовних виплат. Так що якщо менеджер нормальний - тут проблем немає


этот вопрос он вам задает когда вы уже два раза снимали? на третий и более раз?
потому что когда мне задают такой вопрос я почему то понимаю что деньги снимают в счет тех двух бесплатных снятий. и менеджер перестраховывается что бы не было комсы.

Мені це питання менеджер задає КОЖНОГО РАЗУ коли я звертаюсь за оформленням ордера на виплату з валютної картки. Може особливість відділення, бо коли мій менеджер був відсутній - те саме питання задала жіночка, що його підміняла. Якщо він оформляє навіть зняття в рахунок безкоштовних - особисто мені байдуже - інших надходжень валюти на картку окрім виплати депо в мене з лютого 2022 жодного разу не було
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:43

  Ромасик написав:
demichh написав:Для посвященных секты - клички.

Айбокс на крещатике выдаёт старого образца с вкраплением потертых банкнот, нет мельче сотки номинала. Напротив Таз.ик - новьем 17 года.
Делайте выводы

demichh написав: с вкраплением потертых банкнот,.

Как это?

Легкий вариан такого:
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/856x482/2/08/223015b5-8adba8a45dc8715e965fc3ac2be1d082.webp?v=4372_1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:00

  emeta написав:
  emeta написав:Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?


Я к чему спросил, мне шепнули в банке, что мол если уже заказал валюту, то получить до той даты не получится ничего. При просьбе выдать будут ссылаться на дату заказа


Мне в этой ситуации выдали в двух отделениях. Сумма была заказана на третье отделение. Кассир при выдаче ничего не проверяла. Сумма была на карте.
TDK
 
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