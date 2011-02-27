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Alien написав:Стосовно 2 безкоштовних знять - там є уточнення, що вказане обмеження не розповсюджується на зняття коштiв, що були на депо. Такi кошти можна безкоштовно знiмати i частiше двох разiв на мiсяць. Правда для цього треба йти до менеджера - вiн перевiряє, що кошти дiйсно депозитнi i виписує ордер, з яким вже треба йти до каси.
ну можете поспорить с менеджером на третий раз если вам комсу выставят. мое дело предупредить. теорию я и сам знаю. а вот практика может отличаться.
Alien написав:Стосовно 2 безкоштовних знять - там є уточнення, що вказане обмеження не розповсюджується на зняття коштiв, що були на депо. Такi кошти можна безкоштовно знiмати i частiше двох разiв на мiсяць. Правда для цього треба йти до менеджера - вiн перевiряє, що кошти дiйсно депозитнi i виписує ордер, з яким вже треба йти до каси.
ну можете поспорить с менеджером на третий раз если вам комсу выставят. мое дело предупредить. теорию я и сам знаю. а вот практика может отличаться.
Якраз на практиці сперечатись з менеджером особисто у мене потреби немає - кожного разу коли оформлюю через нього ордер він питає чи знімав я вже у цьому місяці готівку в межах двох безкоштовних виплат. Так що якщо менеджер нормальний - тут проблем немає
Alien написав:Якраз на практиці сперечатись з менеджером особисто у мене потреби немає - кожного разу коли оформлюю через нього ордер він питає чи знімав я вже у цьому місяці готівку в межах двох безкоштовних виплат. Так що якщо менеджер нормальний - тут проблем немає
этот вопрос он вам задает когда вы уже два раза снимали? на третий и более раз? потому что когда мне задают такой вопрос я почему то понимаю что деньги снимают в счет тех двух бесплатных снятий. и менеджер перестраховывается что бы не было комсы.
emeta написав:Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?
Я к чему спросил, мне шепнули в банке, что мол если уже заказал валюту, то получить до той даты не получится ничего. При просьбе выдать будут ссылаться на дату заказа
Alien написав:Якраз на практиці сперечатись з менеджером особисто у мене потреби немає - кожного разу коли оформлюю через нього ордер він питає чи знімав я вже у цьому місяці готівку в межах двох безкоштовних виплат. Так що якщо менеджер нормальний - тут проблем немає
этот вопрос он вам задает когда вы уже два раза снимали? на третий и более раз? потому что когда мне задают такой вопрос я почему то понимаю что деньги снимают в счет тех двух бесплатных снятий. и менеджер перестраховывается что бы не было комсы.
Мені це питання менеджер задає КОЖНОГО РАЗУ коли я звертаюсь за оформленням ордера на виплату з валютної картки. Може особливість відділення, бо коли мій менеджер був відсутній - те саме питання задала жіночка, що його підміняла. Якщо він оформляє навіть зняття в рахунок безкоштовних - особисто мені байдуже - інших надходжень валюти на картку окрім виплати депо в мене з лютого 2022 жодного разу не було
emeta написав:Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?
Я к чему спросил, мне шепнули в банке, что мол если уже заказал валюту, то получить до той даты не получится ничего. При просьбе выдать будут ссылаться на дату заказа
Мне в этой ситуации выдали в двух отделениях. Сумма была заказана на третье отделение. Кассир при выдаче ничего не проверяла. Сумма была на карте.