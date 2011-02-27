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Alien написав:Стосовно 2 безкоштовних знять - там є уточнення, що вказане обмеження не розповсюджується на зняття коштiв, що були на депо. Такi кошти можна безкоштовно знiмати i частiше двох разiв на мiсяць. Правда для цього треба йти до менеджера - вiн перевiряє, що кошти дiйсно депозитнi i виписує ордер, з яким вже треба йти до каси.
ну можете поспорить с менеджером на третий раз если вам комсу выставят. мое дело предупредить. теорию я и сам знаю. а вот практика может отличаться.
Alien написав:Стосовно 2 безкоштовних знять - там є уточнення, що вказане обмеження не розповсюджується на зняття коштiв, що були на депо. Такi кошти можна безкоштовно знiмати i частiше двох разiв на мiсяць. Правда для цього треба йти до менеджера - вiн перевiряє, що кошти дiйсно депозитнi i виписує ордер, з яким вже треба йти до каси.
ну можете поспорить с менеджером на третий раз если вам комсу выставят. мое дело предупредить. теорию я и сам знаю. а вот практика может отличаться.
Якраз на практиці сперечатись з менеджером особисто у мене потреби немає - кожного разу коли оформлюю через нього ордер він питає чи знімав я вже у цьому місяці готівку в межах двох безкоштовних виплат. Так що якщо менеджер нормальний - тут проблем немає
Alien написав:Якраз на практиці сперечатись з менеджером особисто у мене потреби немає - кожного разу коли оформлюю через нього ордер він питає чи знімав я вже у цьому місяці готівку в межах двох безкоштовних виплат. Так що якщо менеджер нормальний - тут проблем немає
этот вопрос он вам задает когда вы уже два раза снимали? на третий и более раз? потому что когда мне задают такой вопрос я почему то понимаю что деньги снимают в счет тех двух бесплатных снятий. и менеджер перестраховывается что бы не было комсы.
emeta написав:Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?
Я к чему спросил, мне шепнули в банке, что мол если уже заказал валюту, то получить до той даты не получится ничего. При просьбе выдать будут ссылаться на дату заказа
Alien написав:Якраз на практиці сперечатись з менеджером особисто у мене потреби немає - кожного разу коли оформлюю через нього ордер він питає чи знімав я вже у цьому місяці готівку в межах двох безкоштовних виплат. Так що якщо менеджер нормальний - тут проблем немає
этот вопрос он вам задает когда вы уже два раза снимали? на третий и более раз? потому что когда мне задают такой вопрос я почему то понимаю что деньги снимают в счет тех двух бесплатных снятий. и менеджер перестраховывается что бы не было комсы.
Мені це питання менеджер задає КОЖНОГО РАЗУ коли я звертаюсь за оформленням ордера на виплату з валютної картки. Може особливість відділення, бо коли мій менеджер був відсутній - те саме питання задала жіночка, що його підміняла. Якщо він оформляє навіть зняття в рахунок безкоштовних - особисто мені байдуже - інших надходжень валюти на картку окрім виплати депо в мене з лютого 2022 жодного разу не було
emeta написав:Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?
Я к чему спросил, мне шепнули в банке, что мол если уже заказал валюту, то получить до той даты не получится ничего. При просьбе выдать будут ссылаться на дату заказа
Мне в этой ситуации выдали в двух отделениях. Сумма была заказана на третье отделение. Кассир при выдаче ничего не проверяла. Сумма была на карте.
moveton написав:Мазохистам Я вот имел неосторожность в Привате выдачу на сегодня заказать. Выдают с 14:00 до 17:30. У энергетиков по графику в это время чёрные и серые зоны. Генератора в отделении нет.
Приходит обычно сообщение около двенадцати дня, выбирайте дежурные отделения со Светой, с генератором, если в вашем городе оно есть конечно! Несколько раз получал без проблем в привате.
В 13:04 пришла. В начале обеда в отделении. Правда, пришла бы в 12 - разница не велика: света не было по полной, т.е. с 12 до 18. А бежать в отделение с генератором, когда заказано на другое, мне кажется, что не проканало бы. И подозреваю, что очереди там из таких дальновидных не слабые, но не был, врать не буду.
Да, есессно, есть и дежурные отделения. Но они подальше будут. Можно и по графику вычислять когда дадут свет в ближайшем и подбирать день. И тогда получить "без проблем". Но через дорогу Сенс, который, хоть формально и не power, но генератор имеет. Дальше, но всё ещё немного ближе Привата, аналогично генераторный Аккорд. И купюры у них обычно есть и меньше, чем $100, а не нужно думать как бы напечатать $30, чтобы получить свои $70. По сравнению с ними Приват "самый нормальный" получается для мазохистов. Речь только об этом, а не о том, что из Привата совсем нельзя валюту выцарапать.