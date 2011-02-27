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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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  #<1 ... 470471472473>
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:25

  Alien написав:Стосовно 2 безкоштовних знять - там є уточнення, що вказане обмеження не розповсюджується на зняття коштiв, що були на депо. Такi кошти можна безкоштовно знiмати i частiше двох разiв на мiсяць. Правда для цього треба йти до менеджера - вiн перевiряє, що кошти дiйсно депозитнi i виписує ордер, з яким вже треба йти до каси.


ну можете поспорить с менеджером на третий раз если вам комсу выставят. мое дело предупредить. теорию я и сам знаю. а вот практика может отличаться.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

demichh написав:Для посвященных секты - клички.

Айбокс на крещатике выдаёт старого образца с вкраплением потертых банкнот, нет мельче сотки номинала. Напротив Таз.ик - новьем 17 года.
Делайте выводы

demichh написав: с вкраплением потертых банкнот,.

Как это?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:57

  mephala написав:
  Alien написав:Стосовно 2 безкоштовних знять - там є уточнення, що вказане обмеження не розповсюджується на зняття коштiв, що були на депо. Такi кошти можна безкоштовно знiмати i частiше двох разiв на мiсяць. Правда для цього треба йти до менеджера - вiн перевiряє, що кошти дiйсно депозитнi i виписує ордер, з яким вже треба йти до каси.


ну можете поспорить с менеджером на третий раз если вам комсу выставят. мое дело предупредить. теорию я и сам знаю. а вот практика может отличаться.

Якраз на практиці сперечатись з менеджером особисто у мене потреби немає - кожного разу коли оформлюю через нього ордер він питає чи знімав я вже у цьому місяці готівку в межах двох безкоштовних виплат. Так що якщо менеджер нормальний - тут проблем немає
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:07

  Alien написав:Якраз на практиці сперечатись з менеджером особисто у мене потреби немає - кожного разу коли оформлюю через нього ордер він питає чи знімав я вже у цьому місяці готівку в межах двох безкоштовних виплат. Так що якщо менеджер нормальний - тут проблем немає


этот вопрос он вам задает когда вы уже два раза снимали? на третий и более раз?
потому что когда мне задают такой вопрос я почему то понимаю что деньги снимают в счет тех двух бесплатных снятий. и менеджер перестраховывается что бы не было комсы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:16

  emeta написав:Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?


Я к чему спросил, мне шепнули в банке, что мол если уже заказал валюту, то получить до той даты не получится ничего. При просьбе выдать будут ссылаться на дату заказа
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:29

  mephala написав:
  Alien написав:Якраз на практиці сперечатись з менеджером особисто у мене потреби немає - кожного разу коли оформлюю через нього ордер він питає чи знімав я вже у цьому місяці готівку в межах двох безкоштовних виплат. Так що якщо менеджер нормальний - тут проблем немає


этот вопрос он вам задает когда вы уже два раза снимали? на третий и более раз?
потому что когда мне задают такой вопрос я почему то понимаю что деньги снимают в счет тех двух бесплатных снятий. и менеджер перестраховывается что бы не было комсы.

Мені це питання менеджер задає КОЖНОГО РАЗУ коли я звертаюсь за оформленням ордера на виплату з валютної картки. Може особливість відділення, бо коли мій менеджер був відсутній - те саме питання задала жіночка, що його підміняла. Якщо він оформляє навіть зняття в рахунок безкоштовних - особисто мені байдуже - інших надходжень валюти на картку окрім виплати депо в мене з лютого 2022 жодного разу не було
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:43

  Ромасик написав:
demichh написав:Для посвященных секты - клички.

Айбокс на крещатике выдаёт старого образца с вкраплением потертых банкнот, нет мельче сотки номинала. Напротив Таз.ик - новьем 17 года.
Делайте выводы

demichh написав: с вкраплением потертых банкнот,.

Как это?

Легкий вариан такого:
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/856x482/2/08/223015b5-8adba8a45dc8715e965fc3ac2be1d082.webp?v=4372_1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:00

  emeta написав:
  emeta написав:Если в Сенсе заказал валюту на дату спустя десять дней после окончания депо, то раньше получить частично хоть средства реально? Если заглядывать в разные отделения банка на протяжении этих 10 дней, снимать с карты по 300-500 баксов? Или не дают?


Я к чему спросил, мне шепнули в банке, что мол если уже заказал валюту, то получить до той даты не получится ничего. При просьбе выдать будут ссылаться на дату заказа


Мне в этой ситуации выдали в двух отделениях. Сумма была заказана на третье отделение. Кассир при выдаче ничего не проверяла. Сумма была на карте.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:33

  mogicanin1986 написав:
  moveton написав:Мазохистам :lol: Я вот имел неосторожность в Привате выдачу на сегодня заказать. Выдают с 14:00 до 17:30. У энергетиков по графику в это время чёрные и серые зоны. Генератора в отделении нет.

Приходит обычно сообщение около двенадцати дня, выбирайте дежурные отделения со Светой, с генератором, если в вашем городе оно есть конечно! Несколько раз получал без проблем в привате.

В 13:04 пришла. В начале обеда в отделении. Правда, пришла бы в 12 - разница не велика: света не было по полной, т.е. с 12 до 18. А бежать в отделение с генератором, когда заказано на другое, мне кажется, что не проканало бы. И подозреваю, что очереди там из таких дальновидных не слабые, но не был, врать не буду.

Да, есессно, есть и дежурные отделения. Но они подальше будут. Можно и по графику вычислять когда дадут свет в ближайшем и подбирать день. И тогда получить "без проблем". Но через дорогу Сенс, который, хоть формально и не power, но генератор имеет. Дальше, но всё ещё немного ближе Привата, аналогично генераторный Аккорд. И купюры у них обычно есть и меньше, чем $100, а не нужно думать как бы напечатать $30, чтобы получить свои $70. По сравнению с ними Приват "самый нормальный" получается для мазохистов. Речь только об этом, а не о том, что из Привата совсем нельзя валюту выцарапать.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:И купюры у них обычно есть и меньше, чем $100, а не нужно думать как бы напечатать $30, чтобы получить свои $70.

Что мешает прийти со своими 30$. Всегда можно разменять в обменнике сотку (даже если это будет через куплю-продажу) на более мелкие купюры. :D
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