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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:32

  Danik написав:
  moveton написав:И купюры у них обычно есть и меньше, чем $100, а не нужно думать как бы напечатать $30, чтобы получить свои $70.

Что мешает прийти со своими 30$. Всегда можно разменять в обменнике сотку (даже если это будет через куплю-продажу) на более мелкие купюры. :D

Отсутствие этого обменника дома? Наверное, можно где-то найти обменник с мелкими и посчитать несущественным, что через куплю-продажу обменник тебе столько же долларов не вернёт. Может для кого-то и самое-то предварительно бегать в обменник вместо того, чтобы просто прийти в отделение и получить свои деньги. Причём заодно и мелкие купюры, чтобы потом тому же Привату или Укргазу их давать. Абсолютно не проблема. Но на Аллу ушаты грязи "Банк начисто испортился, пойду в более дружественные к клиентам!" выливались и за куда более мелкие неудобства.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:34

moveton Ви знаєте інколи приват буває багатий на дрібні. Лише треба запитувать у касира якусь сотку щоб дали дрібними, як забираєте депо. Я так назбирав новенькими кілька сот по 5-10-20. Хай буде. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:37

  alex lem написав:moveton Ви знаєте інколи приват буває багатий на дрібні. Лише треба запитувать у касира якусь сотку щоб дали дрібними, як забираєте депо. Я так назбирав новенькими кілька сот по 5-10-20. Хай буде. :D

Та верю, что бывает. Куда-то же он девает те мелкие, что ему с улицы приносят. Но тут ключевое слово "інколи" :cry: Это, как в лотерею выиграть. При том, что есть банки, в которых меньше сотки бывает уже "как правило".
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:39

  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:
  moveton написав:Мазохистам :lol: Я вот имел неосторожность в Привате выдачу на сегодня заказать. Выдают с 14:00 до 17:30. У энергетиков по графику в это время чёрные и серые зоны. Генератора в отделении нет.

Приходит обычно сообщение около двенадцати дня, выбирайте дежурные отделения со Светой, с генератором, если в вашем городе оно есть конечно! Несколько раз получал без проблем в привате.

В 13:04 пришла. В начале обеда в отделении. Правда, пришла бы в 12 - разница не велика: света не было по полной, т.е. с 12 до 18. А бежать в отделение с генератором, когда заказано на другое, мне кажется, что не проканало бы. И подозреваю, что очереди там из таких дальновидных не слабые, но не был, врать не буду.

Да, есессно, есть и дежурные отделения. Но они подальше будут. Можно и по графику вычислять когда дадут свет в ближайшем и подбирать день. И тогда получить "без проблем". Но через дорогу Сенс, который, хоть формально и не power, но генератор имеет. Дальше, но всё ещё немного ближе Привата, аналогично генераторный Аккорд. И купюры у них обычно есть и меньше, чем $100, а не нужно думать как бы напечатать $30, чтобы получить свои $70. По сравнению с ними Приват "самый нормальный" получается для мазохистов. Речь только об этом, а не о том, что из Привата совсем нельзя валюту выцарапать.

Сколько приходил в дежурное отделение, в кассе очередь человек пять максимум, мне не критично, выдавали синими купюрами с нуля. Вольному воля!!! Мелочь не добавлял, снимал сотками.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:40

На обед в кассе привата не попадал, интересно во всех отделениях есть обед в кассах?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:42

moveton З вулиці приносять новими кольоровими з номерами підряд? :D
В сенсі касир казала хоч і 1340 (стару соц пайку) могла віддать по 20 новими кольоровими. Мені стільки не треба було. :) Треба запитувать.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:48

  mogicanin1986 написав:На обед в кассе привата не попадал, интересно во всех отделениях есть обед в кассах?

Думаєте як війна, то і КЗОТ повністю відмінили? Як мале відділення банку на першому поверсі в жилому будинку, то касир одна сидить. Якось їй поїсти треба? То по столицям може без обіду каси працюють.
alex lem
 
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