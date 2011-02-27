moveton написав:

mogicanin1986 написав: moveton написав: Мазохистам Я вот имел неосторожность в Привате выдачу на сегодня заказать. Выдают с 14:00 до 17:30. У энергетиков по графику в это время чёрные и серые зоны. Генератора в отделении нет. МазохистамЯ вот имел неосторожность в Привате выдачу на сегодня заказать. Выдают с 14:00 до 17:30. У энергетиков по графику в это время чёрные и серые зоны. Генератора в отделении нет.

Приходит обычно сообщение около двенадцати дня, выбирайте дежурные отделения со Светой, с генератором, если в вашем городе оно есть конечно! Несколько раз получал без проблем в привате. Приходит обычно сообщение около двенадцати дня, выбирайте дежурные отделения со Светой, с генератором, если в вашем городе оно есть конечно! Несколько раз получал без проблем в привате.

В 13:04 пришла. В начале обеда в отделении. Правда, пришла бы в 12 - разница не велика: света не было по полной, т.е. с 12 до 18. А бежать в отделение с генератором, когда заказано на другое, мне кажется, что не проканало бы. И подозреваю, что очереди там из таких дальновидных не слабые, но не был, врать не буду.Да, есессно, есть и дежурные отделения. Но они подальше будут. Можно и по графику вычислять когда дадут свет в ближайшем и подбирать день. И тогда получить "без проблем". Но через дорогу Сенс, который, хоть формально и не power, но генератор имеет. Дальше, но всё ещё немного ближе Привата, аналогично генераторный Аккорд. И купюры у них обычно есть и меньше, чем $100, а не нужно думать как бы напечатать $30, чтобы получить свои $70. По сравнению с ними Приват "самый нормальный" получается для мазохистов. Речь только об этом, а не о том, что из Привата совсем нельзя валюту выцарапать.