|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:07
deneg net написав:
А чем они вам не угодили? Мне эти банки конверты отдают без проблем.
Лично я из этого списка вычеркнул тумбу, аллу, музыкантов и радио.
Вместо них в моём списке есть: убиб, бокс, конь, мтб, прокредит, сима и жлобус. Все прекрасно отдают конверты.
Раньше были и галушки и укркап и поляки, но после поднятия курса давай досвидания.
В общем, за карусель!!!
считайте личные причины - кажись, по Моно уже достаточно сказано о проблемах с выдачей + в ТАСе ж открыто
укргаз - тоже не лю
а Приват - держусь просто подальше уже лет 10 как as long as базы гуляют его
причем гуляют похоже UBKI но тоже мало радости
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4978
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 410 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:27
moveton
то вам так щастить , певно. В приваті 100500 відділень , не може бути в кожному дрібні і замовляти в деякі дійсно може бути проблематично .
Біля мене десь 4 відділення привату, проте тільки одне придатне для отримання валюти (немає черг з пенсіонерів , забрати можна зранку і т.д.)
а щодо 30, 70 $ - то вже смішно, докупіть до 100$ по 40.3 і здайте в обмінку по 40.4)
-
soups65d542
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 22.11.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:28
не знаю что у вас за проблемы с приватом, уже много раз нормально отдавал депо сотками номерами подряд, а что там не выдал немного то пофиг, можно забрать в следующий раз или завтра, или на алиэкспресс уйдет, благо его отделений плюнуть некуда, и количество подходов в кассу неограничено в отличие от всяких альф с 10 рабочими днями/
А то что ваши данные гуляют везде так это благодарите законодательно узаконенный УБКИ, который распродает ваши данные всем быстрозаймам
Востаннє редагувалось kuzmich
в П'ят 13 січ, 2023 21:36, всього редагувалось 1 раз.
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 108
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:29
Investor_K написав:
Я думаю, що на цьому форумі поточні каруселі ще багато років після їх закінчення будуть згадувати.
Декому вік буде 100 + років...
Сподіваюся колєга, тілько гарні згадки залишаться?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2520
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:40
alex lem написав: mogicanin1986 написав:
На обед в кассе привата не попадал, интересно во всех отделениях есть обед в кассах?
Думаєте як війна, то і КЗОТ повністю відмінили? Як мале відділення банку на першому поверсі в жилому будинку, то касир одна сидить. Якось їй поїсти треба? То по столицям може без обіду каси працюють.
Вспомнил УБИБ на прошлой неделе
Начальница отделения мне всё оформила, распечатала, у себя же подписала
и пошла выдавать мне в кассу валюту.
Кроме неё в отделении никого )
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2148
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:48
emeta написав:
Вспомнил УБИБ на прошлой неделе
Начальница отделения мне всё оформила, распечатала, у себя же подписала
и пошла выдавать мне в кассу валюту.
Кроме неё в отделении никого )
За такую непопулярность УБИБ и любим
В моём отделении, правда, кассир всё таки отдельно от единственного менеджера. При этом говоря об обеденном перерыве: в УБИБ он есть, но плавающий в пользу клиента: если есть клиент, то его не пошлют потому, что обед. Надеюсь, что КЗОТ они при этом не очень нарушают.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2715
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:58
УБИБ в Киеве на выходных работает?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8299
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:03
Investor_K написав:
УБИБ в Киеве на выходных работает?
а кто вообще в выходные работает?
Тут в будни попробуй поймай работающих..
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2148
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|53713
|
|
|5
|25620
|
|
|3
|6466
|
|