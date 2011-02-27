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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 471472473474
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:07

  deneg net написав:А чем они вам не угодили? Мне эти банки конверты отдают без проблем.
Лично я из этого списка вычеркнул тумбу, аллу, музыкантов и радио.
Вместо них в моём списке есть: убиб, бокс, конь, мтб, прокредит, сима и жлобус. Все прекрасно отдают конверты.
Раньше были и галушки и укркап и поляки, но после поднятия курса давай досвидания.
В общем, за карусель!!! :D


считайте личные причины - кажись, по Моно уже достаточно сказано о проблемах с выдачей + в ТАСе ж открыто
укргаз - тоже не лю
а Приват - держусь просто подальше уже лет 10 как as long as базы гуляют его
причем гуляют похоже UBKI но тоже мало радости
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:27

moveton

то вам так щастить , певно. В приваті 100500 відділень , не може бути в кожному дрібні і замовляти в деякі дійсно може бути проблематично .
Біля мене десь 4 відділення привату, проте тільки одне придатне для отримання валюти (немає черг з пенсіонерів , забрати можна зранку і т.д.)
а щодо 30, 70 $ - то вже смішно, докупіть до 100$ по 40.3 і здайте в обмінку по 40.4)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

не знаю что у вас за проблемы с приватом, уже много раз нормально отдавал депо сотками номерами подряд, а что там не выдал немного то пофиг, можно забрать в следующий раз или завтра, или на алиэкспресс уйдет, благо его отделений плюнуть некуда, и количество подходов в кассу неограничено в отличие от всяких альф с 10 рабочими днями/
А то что ваши данные гуляют везде так это благодарите законодательно узаконенный УБКИ, который распродает ваши данные всем быстрозаймам
Востаннє редагувалось kuzmich в П'ят 13 січ, 2023 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:29

  Investor_K написав:Я думаю, що на цьому форумі поточні каруселі ще багато років після їх закінчення будуть згадувати.
Декому вік буде 100 + років...

Сподіваюся колєга, тілько гарні згадки залишаться? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:40

  alex lem написав:
  mogicanin1986 написав:На обед в кассе привата не попадал, интересно во всех отделениях есть обед в кассах?

Думаєте як війна, то і КЗОТ повністю відмінили? Як мале відділення банку на першому поверсі в жилому будинку, то касир одна сидить. Якось їй поїсти треба? То по столицям може без обіду каси працюють.



Вспомнил УБИБ на прошлой неделе
Начальница отделения мне всё оформила, распечатала, у себя же подписала
и пошла выдавать мне в кассу валюту.
Кроме неё в отделении никого )
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:48

  emeta написав:Вспомнил УБИБ на прошлой неделе
Начальница отделения мне всё оформила, распечатала, у себя же подписала
и пошла выдавать мне в кассу валюту.
Кроме неё в отделении никого )

За такую непопулярность УБИБ и любим :) В моём отделении, правда, кассир всё таки отдельно от единственного менеджера. При этом говоря об обеденном перерыве: в УБИБ он есть, но плавающий в пользу клиента: если есть клиент, то его не пошлют потому, что обед. Надеюсь, что КЗОТ они при этом не очень нарушают.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:58

УБИБ в Киеве на выходных работает?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:03

  Investor_K написав:УБИБ в Киеве на выходных работает?

а кто вообще в выходные работает?
Тут в будни попробуй поймай работающих..
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Читаю вас всіх і розумію, що навіть чіткого портрету банку конкретного створити не можна, бо дуже залежить від регіону, відділення і навіть зміни працівників.

А що А-банк взагалі? Хтось справу має?
Nick_D
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 00:03

  Nick_D написав:Читаю вас всіх і розумію, що навіть чіткого портрету банку конкретного створити не можна, бо дуже залежить від регіону, відділення і навіть зміни працівників.

А що А-банк взагалі? Хтось справу має?


Крім того що стоять у вічній черзі пенсов, та тих хто платить комунальку, щоб забрати доляри великих мінусів майже нема. Як в відділеннях в центрі мого мухосранська, то віддають кольоровими новими, як в відділенні поряд де живу то потертим мотлохом. Після конвертів добавили зрізаний до кількох тисяч кред ліміт. Нічого особливого. Просто середнячок.
alex lem
 
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