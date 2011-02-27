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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 січ, 2023 06:11
moveton написав: ScaryBee написав: Andrey2512 написав:
Я так понял, что самое норм на сегодня - Приват?
кому?
Мазохистам
Я вот имел неосторожность в Привате выдачу на сегодня заказать. Выдают с 14:00 до 17:30. У энергетиков по графику в это время чёрные и серые зоны. Генератора в отделении нет.
А що це приват всім видає замовлену валюту лише у другій половині дня? Чи можна завітну смсочку отримати вранці?
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Додано: Суб 14 січ, 2023 09:26
А що це приват всім видає замовлену валюту лише у другій половині дня? Чи можна завітну смсочку отримати вранці?[/quote]
Смс приходили в 9.20 и 9.40. При заказе отметка была ＃ после обеда＃ Сомнительно,что инкасация с утра успела все собрать,привезти,передать отделению,и смску отправить. Возможно,деньги с прошлого дня оставались в кассе？ А так вообще то ХЗ.
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