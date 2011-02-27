RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 06:11

  moveton написав:
  ScaryBee написав:
  Andrey2512 написав:Я так понял, что самое норм на сегодня - Приват?

кому?

Мазохистам :lol: Я вот имел неосторожность в Привате выдачу на сегодня заказать. Выдают с 14:00 до 17:30. У энергетиков по графику в это время чёрные и серые зоны. Генератора в отделении нет.

А що це приват всім видає замовлену валюту лише у другій половині дня? Чи можна завітну смсочку отримати вранці?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 525
З нами з: 02.09.19
Подякував: 181 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:26

А що це приват всім видає замовлену валюту лише у другій половині дня? Чи можна завітну смсочку отримати вранці?[/quote]
Смс приходили в 9.20 и 9.40. При заказе отметка была ＃ после обеда＃ Сомнительно,что инкасация с утра успела все собрать,привезти,передать отделению,и смску отправить. Возможно,деньги с прошлого дня оставались в кассе？ А так вообще то ХЗ.
THB
 
Повідомлень: 831
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 472473474475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53753
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25622
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6472
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.